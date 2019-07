Los jugadores que pidió Lampard en caso de que Chelsea pueda contratar

Chelsea atraviesa una situación difícil y pese a que apuesta por una apelación exitosa, la Fifa sancionaría al club londinense a causa de un incumplimiento en las normas de ‘Fair Play Financiero’, situación que le impediría a la institución realizar contrataciones para la próxima temporada.



Con base en ello, en el equipo de Stamford Bridge no se piensa en la llegada de nuevos jugadores, más allá de que tengan la posibilidad de contar con aquellos que llegaron al equipo antes de que se presentara la sanción y los que, aunque se encuentren a préstamo, arribaron durante el mercado de pases de invierno (mitad de la temporada 2018/19).



Sin embargo, el nuevo entrenador de Chelsea no es del todo pesimista y apuesta al beneficio presentado por el club de Roman Abramovich, por lo que ya habría pasado una lista de futbolistas al dueño de la institución, dejando en claro los nombres con los que quiere contar en caso de que no hay sanción.



Según el diario ‘The Sun', Robert Lewandowski, Philippe Coutinho, Karim Benzema y Paulo Dybala son los cuatro futbolistas apuntados por el exentrenador de Derby County, quien como futbolista se convirtió en toda una insignia del equipo ‘blue’ y ahora apunta a lo mismo en su condición de entrenador.



La situación, en caso de que se abra esa posibilidad para Chelsea, luce bastante complicada a excepción de dos de esos cuatro casos: Paulo Dybala y Philippe Coutinho, dos jugadores que tendrían posibilidad de salir de sus clubes y quienes no tienen un lugar asegurado ni en Juventus ni en Barcelona, respectivamente. Los otros dos atacantes parece que no tendrían posibilidad de llegar.



De momento, los esfuerzos de ‘los blues’ se concentran en evitar la sanción, sin embargo, habrá que esperar qué decide el TAS.