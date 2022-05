Terrible noticia en Liverpool para final vs Madrid: figura se lesionó

Thiago Alcántara, uno de los titulares indiscutibles del Liverpool, se marchó sustituido al descanso, con molestias físicas, en el último encuentro liguero contra el Wolverhampton Wanderers.

El futbolista español, que descansó entre semana contra el Southampton, dio la asistencia del 1-1 a Sadio Mané con un espectacular taconazo, pero, al descanso, se marchó acompañado por el fisio con algún tipo de molestia muscular.



Al problema de Thiago, se suma que ni Virgil Van Dijk ni Mohamed Salah, dos de los tocados del Liverpool, salieron de inicio en el encuentro contra el Wolves. La final de la Champions League contra el Real Madrid es el próximo sábado 28 de mayo.



Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, admitió que es muy probable que Thiago Alcántara se pierda la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. "Creo que no va a llegar a la final, pero no lo sé. Estaba cojeando, así que no es la mejor señal", dijo el técnico alemán a Sky Sports.



EFE