Liverpool no quiere perder la punta en su visita a Everton

Liverpool no inició este 2019 de la mejor manera: los dirigidos por Klopp, que este domingo visitarán a Everton, en el derbi de la ciudad, no quieren perder el primer puesto en la tabla de posiciones y buscarán no recibir goles en contra, teniendo en cuenta que este es uno de los ítems en los que han fallado durante el inicio de año.

Por su parte, los ‘toffees’, que no han tenido una gran temporada y cuyo técnico, Marco Silva, está en la cuerda floja, intentarán revertir la situación actual con una victoria ante su clásico rival, teniendo en cuenta, además, que Yerry Mina podría ser uno de los titulares del equipo dirigido por el portugués.



En caso de que Everton gane el partido, esta sería la primera vez en la temporada en la que Liverpool cedería el liderato en la tabla de posiciones y, además, si recibe más de un gol de su rival, superaría el número de tantos en contra que recibió durante el primer semestre de la temporada, teniendo en cuenta que en la segunda mitad de 2018 sólo le marcaron 8 tantos.



Con base en lo anterior, se viene un duelo interesante de Premier, donde ambos equipos tienen mucho que perder y Liverpool debe demostrar que está para pelearle al City por el título de Inglaterra. Los de Klopp quieren seguirse levantando luego de arrancar este año con muchas dudas y esperan que puedan contar con Roberto Firmino en la titular, luego de su lesión frente a Manchester United.



Estadio: Goodison Park



TV: DirecTV 613



Hora: 11:15 a.m.