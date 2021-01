Se despidió con decepción: Lampard y su sentido adiós al Chelsea

Luego de ser destituido como entrenador del Chelsea, Frank Lampard decidió romper su silencio y manifestar tras el dolor de su salida. El símbolo de los ‘blues’ no pudo con los objetivos del equipo de Londres y tuvo que dar un paso al costado.



A través de su cuenta de Instagram, Lampard envió un sentido mensaje a toda la gente del Chelsea.



A pesar de expresar su agradecimiento al propietario Roman Abramovich por la oportunidad, no pudo ocultar su decepción “por no haber tenido tiempo esta temporada para llevar al club adelante y llevarlo al siguiente nivel”.



“Ha sido un privilegio y un honor dirigir al Chelsea, un club que ha sido parte de mi vida durante tanto tiempo”, escribió Lampard.



“En primer lugar, me gustaría agradecer a los aficionados por el increíble apoyo que he recibido durante los últimos 18 meses. Espero que sepan lo que significa para mí. Cuando asumí este cargo entendí los desafíos que tenía por delante en un momento difícil para el club de fútbol. Estoy orgulloso de los logros que logramos, y estoy orgulloso de los jugadores de cantera que han dado un paso en el primer equipo y se han desempeñado tan bien. Son el futuro del club”, continuó el entrenador.



“Estoy decepcionado por no haber tenido tiempo esta temporada para llevar al club adelante y llevarlo al siguiente nivel. Quiero agradecer al señor Abramovich, a la directiva, a los jugadores, al equipo técnico ya todos en el club por su arduo trabajo y dedicación, especialmente en estos tiempos desafiantes y sin precedentes”.



“Le deseo al equipo y al club mucho éxito en el futuro”.