Everton y James esperan a Southampton con única meta: ¡ganar en casa!

El enemigo está clarísimo: cuatro de los últimos cinco partidos ligueros en Goodison Park se saldaron con derrota. Por eso este lunes Everton necesita derrotar a Southampton, porque ya fue suficiente de ceder puntos de local y porque todos saben que sin hacerse fuerte en casa no habrá sueño de clasificación europea.

En Inglaterra saben que Carlo Ancelotti no es de los que se casa con un solo módulo, han visto cómo se modificó el ganador 4-3-3 del inicio de la temporada y se ha pasado a cinco defensores, a un falso 9, a uno o dos atacantes, a cambiar la propuesta de un juego a otro, dependiendo de la exigencia del rival.



Everton viene de derrotar 0-2 a Liverpool en Anfield, una victoria con tintes de hazaña, pero sabrá a poco si no es capaz de hacer respetar su casa. Ahora la pregunta es cómo incorporar a Allan y Dominic Calvert-Lewin, ambos recuperados tras meses de ausencia por lesión.



Lo del brasileño es un regreso esperado para ganar equilibrio en el medio campo y lo del goleador todavía más motivador. Se sabe que Southampton es un equipo exigente en lo físico por lo cual habrá que usar mucho más el ancho del campo y controlar la pelota para descansar con ella de la presión. En esa labor será definitivo James Rodríguez, con su talento para administrar el juego y encontrar caminos para resolver de contragolpe.



No hubo victorias en la Premier League en Goodison Park desde mediados de diciembre y eso ha sido especialmente doloroso para Ancelotti. Este mismo domingo llamó la atención de sus dirigidos y les pidió ese espíritu que antes hizo la diferencia.

Alineaciones probables



Everton: Pickford; Holgate, Godfrey, Keane, Digne; Doucoure, Davies, Allan; Rodriguez, Calvert-Lewin, Richarlison



Southampton: McCarthy; Bednarek, Salisu, Vestergaard, Bertrand; Djenepo, Armstrong, Ward-Prowse, Tella; Ings, Adams



Hora colombiana: 3:00 p.m.