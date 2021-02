Everton cayó en su estadio: datos preocupantes en Goodison Park

No muchos esperaban que Everton perdiera este domingo en la fecha 24 de la Premier League. Incluso ni los más optimistas aficionados del Fulham apostaban por un triunfo de su equipo, que está en puestos de descenso, en casa de los ‘toffees’, que tratan de meterse en los cinco primeros puestos de la tabla y así clasificarse a competencias continentales a final de la temporada.



El 0-2 de los ‘cottagers’ en Goodison Park fue un baldado de agua fría para los dirigidos por Carlo Ancelotti, que venían de empatar 3-3 con Manchester United en Old Trafford y empatado 1-1 de visita al Leeds.



Pero volver a ser locales fue la perdición. Y es que en su propio estadio, en donde mejor venía jugando su estrella James Rodríguez, las cosas no vienen funcionando como esperaban en la Premier.



Así, la derrota con Fulham se convirtió en el cuarto partido consecutivo en Goodison Park sin poder ganar. Ya había perdido con Newcastle (0-2) y West Ham (0-1) y empatado 1-1 con Leicester City.



Desde el 19 de diciembre de 2020, Everton no gana de local por Premier League. Ese día le ganó 2-1 a Arsenal (fecha 14).



Además, Everton completó 240 minutos sin anotar en su estadio. El último gol lo anotó James Rodríguez al Leicester en la fecha 20, empate 1-1. Y desde el 12 de diciembre de 2020 no pasa un partido sin recibir gol en Goodison Park, siendo el 1-0 con Chelsea (fecha 12) el último juego en el que sacó su arco en cero de local por la Liga de Inglaterra.