Van Gaal se arrepiente de su decisón: 'He debido elegir Tottenham'

Louis Van Gaal, quien se encuentra retirado de la actividad profesional como entrenador, habló con ‘BBC’ y además de contar cómo pasa sus días luego de dejar su empleo, también mostró su arrepentimiento tras haber elegido dirigir a Manchester United y no a Tottenham, otro club que le fue ofrecido.

Sin dudar, el holandés aseguró: “Tottenham hubiera sido una mejor elección porque Manchester United era un club viejo y sabía que tenía que transformarlo. ¿Fue una elección errónea? Tal vez, pero seguí mi corazón. Dirigí los clubes número uno en Holanda, Alemania, España y, con eso, en Inglaterra”.



Y luego, refiriéndose a los malos momentos que vivió y demostrando que no perdió el éxito, afirmó: “No me molesta que me hayan sacado, me molesta como lo hicieron. Todos los viernes yo iba a rueda de prensa a contestar respecto a los rumores y ellos, mientras tanto, contactaban a mi sucesor. Sin embargo, gané una FA Cup con la soga en el cuello y eso me hace un ganador”.



Para concluir, cuestionado sobre quienes aseguran que el juego que realiza es aburrido, responde: “¿Por qué es aburrido? Podría serlo si el rival parqueaba su bus y se dedicaba a defender, esto obligaba a que nuestro ritmo de juego fuera más rápido pero a tener menos posibilidades. En ese momento, Wayne Rooney tenía el número 10 y Van Persie no estaba bien, por eso nuestro mejor delantero era Rooney, sin embargo, el United no necesita el mejor posible, necesita el mejor del mundo”.