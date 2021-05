James no es el nuevo Eto'o del Everton: Ancelotti zanjó la discusión

James Rodríguez cumplió su segundo partido de baja por lesión, tras el "pequeño problema" que sufrió en el calentamiento previo al duelo contra Aston Villa.

Sin él, en las últimas dos salidas, una derrota 1-2 en Goodison Park y una victoria, ajustada y luchada, por 0-1 contra West Ham, resultado este que disparó la ilusión de clasificar a puestos europeos.



No fue el colombiano un jugador que se haya extrañado particularmente esta última vez, no por su talento sino porque fue un juego de mucho desgaste físico, de duelos directos, de trabajo y sacrificio, apoyado en Davies y Keane, los mejor calificados este domingo.



Pero al final es un duelo más que se gana sin el zurdo en el campo, detalle que no pasaron pro alto los periodistas, quienes intentaron hacer una comparación él y el camerunés Samuel Eto'o, quien pasó por Everton en la temporada 2014/2015, con un decepcionante balance de 3 goles en 14 partidos y solo un año en Liverpool, a pesar de haber firmado por dos temporadas.



Por ahora, ya el balance del colombiano es mejor, con 6 goles en 22 partidos. Pero antes de ir más al detalle, el propio técnico Carlo Ancelotti salió al corte de la discusión: "no creo que podamos comparar. James Rodríguez eligió este club porque creo que estaba emocionado con el proyecto y todavía lo está. Jugó un año aquí, creo que está feliz, está cómodo", dijo.



Sin embargo sus ausencias, que ya son cinco desde su aterrizaje en agosto de 2020, dan para pensar que habría lugar al cansancio de parte y parte. Eso también lo descartó el DT: "Tuvo algunos problemas, por supuesto, pero esto no afecta el deseo que tiene de quedarse aquí y jugar en el Everton en el futuro", añadió.



James debe regresar esta semana a los entrenamientos tras esta nueva ausencia. Habrá que ver si alcanza a estar en el siguiente duelo, este jueves contra Aston Villa.



Entre tanto, ya Ancelotti, Marcel Brands y el club entienden que faltan hombres, además del 19, para dar un salto de calidad, aunque no sean necesariamente tan rimbombantes como Bale o Coutinho, los que últimamente han sonado. No tendría por qué ser así, si al final el italiano ha sacado petróleo de hombres como Allan, Doucouré o el propio James sin tener que agitar el mercado: "el objetivo no es tener grandes nombres aquí. El objetivo es tener buenos jugadores que son necesarios para mejorar la calidad y la fuerza de la plantilla. Queremos fichar jugadores que nos mejoren, y los vamos a fichar", dijo.