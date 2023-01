Alexis Mac Allister y su futuro: ¿Le cierra opciones a la Juventus?

Después de una Copa del Mundo, son días claves los que tienen los participantes en dichas competencias con el anhelo de cambiar de aires a grandes clubes del mundo. Sin embargo, Alexis Mac Allister, campeón con la selección de Argentina y quien anotó un gol contra Polonia en el certamen mundialista, tal vez no piense en salir del Brighton & Hove Albion.



Sin duda alguna, es una obviedad que el mundo buscará a los talentos de Argentina que alzó el trofeo después de una sequía de 36 años y bordó en su camiseta y en su escudo la tercera estrella con el título conseguido en tierras qataríes. Emiliano Martínez pretendido por Bayern de Múnich y ahora, Alexis Mac Allister que suena para reforzar a la Juventus al lado de Leandro Paredes y Ángel Di María.

Pero la realidad es otra. Alexis Mac Allister está muy cómodo en el Brighton & Hove Albion. Pese al seguimiento que le hace la Juventus, la euforia brindada cuando regresó a Inglaterra en el camerino y la realización de su primera sesión de trabajo nuevamente con sus compañeros, le hacen cambiar la opinión al ex Boca Juniors.



De manera clara y tajante, en la entrevista que le hicieron cuando regresó a Inglaterra, la idea de Alexis Mac Allister es más que clara: no quiere moverse del club. La explosión de alegría en el vestuario y el recibimiento pueden ser también factores que él no quiere cambiar y su decisión ya está tomada. Por lo menos, en lo que resta de temporada, Alexis no se irá de las gaviotas que están ad-portas de visitar al Everton por la fecha 19 de la Premier League.

Alexis Mac Allister fue consultado por su futuro en diálogo con Sky Sports UK, y dejó claro que no quiere cambiar de aires. Juventus y Atlético de Madrid se han interesado, pero Mac Allister confirmó que, "estoy concentrado en el Brighton, no tengo prisa por irme. Estoy muy feliz aquí, lo disfruto todos los días, siempre estoy concentrado en el Brighton".



Sumado a ello, Roberto De Zerbi, director técnico de Alexis Mac Allister en el Brighton se notó agradecido de poder contar con el campeón del mundo y dio pistas a la inclusión del argentino contra el Everton. Mac Allister acaba de llegar y el martes 3 de enero enfrentan en Goodison Park a los 'Toffees'. "Mentalmente está preparado, físicamente, no sé. Mañana por la mañana veremos", señaló el italiano.