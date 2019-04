Agüero prende las alarmas en el City: no estará frente a Cardiff

Luego de ser sustituido a los 12 minutos del segundo tiempo, en el partido frente a Fulham, Sergio Agüero prendió las alarmas de Manchester City, quien además de tener partidos de Premier League y FA Cup en su calendario, enfrentará a Tottenham por la Champions League el próximo martes.

El Kun, quien anotó el segundo gol de su equipo en Craven Cottage, para sentenciar la victoria de los dirigidos por Guardiola, recibirá algunos días de descanso, pues según afirmó el D.T. español: “no se encuentra en las mejores condiciones y no ha podido entrenar con regularidad”.



Sin embargo, más allá de no aparecer en la lista de convocados para enfrentar a Cardiff por la Premier y de que todo indica que también tendría descanso para la primera semifinal de la FA Cup, frente a Brighton, lo que más preocupa es el partido contra los ‘Spurs’, válido por los cuartos de final del torneo continental.



Con base en ello y aunque Guardiola tiene fe en recuperar al atacante, los ‘citizens’ ya buscan alternativas en ataque, pese a que los últimos estudios realizados al ex Independiente mostraron una mejoría en su lesión y aseguran que para la próxima semana estará listo.