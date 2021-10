Zlatan recibe sus 40 años con malas noticias: por fuera de Selección

El veterano delantero Zlatan Ibrahimovic, del Milán, que era la principal novedad de la lista de Suecia para los dos próximos partidos (Kosovo y Grecia) de clasificación para el Mundial de Catar 2022, presentada el martes por el seleccionador Jan 'Janne' Andersson, se ha caído finalmente de la convocatoria.



Los problemas físicos del atacante le impedirán retornar al equipo nacional, al que volvió en marzo cinco años después de dejarlo, pero una lesión de rodilla le impidió disputar la pasada Eurocopa y lo mantuvo alejado de la anterior convocatoria.



'Ibra', que cumplirá 40 años este domingo, no ha disputado las últimas jornadas con su equipo por un problema en el talón, pero Andersson le convocó porque pensaba que podía estar recuperado, circunstancia que finalmente no ha ocurrido y este sábado la Federación sueca ha informado oficialmente de su baja.



"Desafortunadamente, Zlatan no está tan adelantado en su recuperación como para formar parte del equipo. Es algo triste para nosotros y también para Zlatan", señaló el seleccionador. En su lugar, Andersson ha decidido convocar a Viktor Gyokeres, del Coventry City inglés, al que, según explicó, le han seguido en los últimos años y lo hizo bien cuando ha contado con él y está cuajando buenas actuaciones en el fútbol inglés.



Suecia marcha segunda del grupo B con nueve puntos, a cuatro de España pero con dos partidos menos, aunque todavía tiene que jugar a domicilio contra el equipo de Luis Enrique Martínez. Los dos próximos enfrentamientos para la selección sueca serán en casa contra Kosovo (9 de octubre) y Grecia (día 12), equipo que la derrotó en Atenas por 2-1 en la anterior jornada.