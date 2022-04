Fecha clave en España: 'tenemos la oportunidad de ser segundos'

Con las optimistas palabras de Joan Laporta donde vaticina que el FC Barcelona ganará LaLiga, y sobre la mejor decisión que ha tenido como presidente de la institución al nombrar a Xavi Hernández como estratega, el catalán compareció a rueda de prensa previo al vibrante choque ante el Sevilla con la necesidad de recortar unidades en esa disputa que tienen con los sevillanos, y evidentemente, contra los madrileños en la cima.

Sobre la fecha que disputará el domingo 3 de abril, Xavi Hernández mantuvo, ‘sigue siendo una final para nosotros. Tenemos la oportunidad de llegar al segundo puesto después de una etapa buena de resultados. Podemos refrendar que estamos en una buena dinámica. En el Bernabéu demostramos que podemos competir con cualquiera. Puede ser que el Sevilla no venga en su mejor momento, pero es un equipo fuerte, con un club al que admito y un entrenador al que también admiro. Están haciendo una gran temporada, pero es una oportunidad única para nosotros. Una final para nosotros. Necesitamos a nuestro público y espero que haya un gran ambiente’.

El Real Madrid jugará un día antes que el Barcelona, por lo cual ese resultado será clave para los culés. ‘Hay que esperar a ver qué pasa en Vigo. Si hay alguna buena noticia, será una extramotivación para mañana, pero tenemos que centrarnos en lo nuestro, en el Sevilla. El Sevilla es un señor equipo peri sí, estaremos pendientes de qué pasa en Vigo’, manifestó Xavi.

Xavi sin duda alguna, levantó al Barcelona completamente en busca de luchar por LaLiga. Ya son doce semanas sin perder, y el estratega dijo, ‘aquí no hay días tranquilos. Esto es el Barcelona y hay críticas, opiniones y juicios a nivel diario. Lo entiendo. Aquí hay una calma tensa, nos jugamos mucho. No estoy tranquilo. Mañana volvemos a competir y a mí me gusta. Soy competitivo. Me gusta. A ver si somos capaces de competir como en las últimas diez o doce jornadas de Liga. Veo al equipo capaz, pero tenemos rivales duros’.

Finalmente, saliendo de la jornada clave, respondió a un tema que ha abordado al Barcelona durante las últimas semanas sobre las renovaciones. La importancia de Gavi y Araújo, comentó que, ‘mucho. Ya he dejado claro con los minutos que juegan cuál es su importancia. El club no puede permitirse las marchas de Araújo y Gavi. Son trascendentes y creo que es cuestión de tiempo. Creo que se llegará a un acuerdo’.