¡Vuelven las ligas europeas! Repase la agenda del fin de semana

Vuelve la emoción de las grandes ligas europeas. Después de un parón de varios meses, tres de las cinco mejores competencias regresan al ruedo para una nueva temporada que se perfila a ser bastante pareja.



La Premier League, la Ligue 1 y la Liga Española comenzarán a tener acción desde este viernes y donde jugarán los grandes equipos del mundo.



Por otro lado, la acción de Liga Betplay continúa con la fecha 5 del torneo donde destacan los duelos entre América vs. Medellín y Águilas Doradas vs Deportivo Cali.

De igual manera, las miradas se las robará Lionel Messi que jugará en el duelo entre Inter Miami vs. Charlotte por los cuartos de final de la Leagues Cup este viernes.



Además, los clubes de Alemania e Italia, dos ligas que comenzarán hasta la próxima semana tendrán juegos de Copa Alemana y Copa Italia.



Por último, el Mundial Femenino sigue y habrá acción de cuartos de final siendo el Colombia vs. Inglaterra el duelo a observar.



Repase aquí la agenda futbolera del 11 al 13 de agosto de 2023



Viernes 11 de agosto



2:30 a.m. Japón vs. Suecia



Mundial Femenino 2023



TV: Caracol y DSports



12:30 p.m. Almería vs Rayo Vallecano (Debut Falcao)



Liga Española



TV: ESPN2, Star +



2:00 p.m. Burnley vs. Manchester City



Premier League



TV: ESPN y Star +



2:00 p.m. Niza vs. Lille



Liga Francesa



TV: Star +



3:00 p.m. Sevilla vs. Valencia



Liga Española



TV: ESPN2 y Star +



6:20 p.m. Rionegro Águilas vs. Deportivo Cali



Liga Betplay



TV: Win Sports +



7:30 p.m. Inter Miami vs. Charlotte



Leagues Cup



TV: Apple TV



8:30 p.m. Tolima vs. Huila



Liga Betplay



TV: Win Sports +



Sábado 12 de agosto



2:00 a.m. Australia vs. Francia



Mundial Femenino



TV: DSports



5:30 a.m. Inglaterra vs. Colombia



Mundial Femenino



TV: Caracol / RCN / DSports



6:30 a.m. Arsenal vs. Nottingham Forest



Premier League



TV: ESPN y Star +



1:45 p.m. Bayern Múnich vs. Leipzig



Supercopa de Alemania



TV: ESPN y Star +



2:00 p.m. PSG vs. Lorient



Liga Francesa



TV: Star +



2:30 p.m. Athletic Club vs. Real Madrid



Liga Española



TV: DSports



4:10 p.m. Santa Fe vs La Equidad



Liga Betplay



TV: Win Sports +



6:20 p.m. Junior vs. Pasto



Liga Betplay



TV: Win Sports +



8:30 p.m. Once Caldas vs. Pereira



Liga Betplay



TV: Win Sports +



Domingo 13 de agosto



8:00 a.m. Brentford vs. Tottenham



Premier League



TV: Star + y ESPN



10:30 a.m. Chelsea vs. Liverpool (Debut Luis Díaz)



Premier League



TV: ESPN y Star +



2:30 p.m. Getafe vs. Barcelona



Liga Española



TV: ESPN y Star +



4:00 p.m. América de Cali vs. Medellín



Liga Betplay



TV: Win Sports +



4:30 p.m. Flamengo vs. Sao Paulo (Posible debut James)



Brasileirao



TV: Star +



6:10 p.m. Jaguares vs Millonarios



Liga Betplay



TV: Win Sports +



8:20 p.m. Atlético Nacional vs. Bucaramanga



Liga Betplay



TV: Win Sports +