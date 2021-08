¡Celebra Messi! 'Pintura' de Di María para la goleada del PSG en Liga

PSG sigue en lo más alto de la Ligue 1 tras conseguir su tercera victoria consecutiva. Derrotó 2-4 al Brestois en el Estadio Francis-Le Blé.



El conjunto de Mauricio Pochettino comenzó ganando el encuentro gracias a los goles de Ander Herrera, al minuto 23, y de Kylian Mbappé, al 36 del primer tiempo; sin embargo, el elenco galo volvió a sufrir y el descuento de Honorat, al 42, recortó la distancia antes de irse a los vestidores.

En la segunda parte, Idrissa Gueye anotó un golazo para el 1-3, pero, segundos más tarde, Mounié puso el 2-3 a pocos minutos del final. No obstante, PSG no bajó la guardia y con una pintura de Ángel Di María sentenció el marcador en el último minuto del juego de la tercer fecha.



Cabe resaltar que Lionel Messi, Sergio Ramos y Neymar no fueron convocados para este partido, el cual sí contó con los refuerzos Hakimi y Wijnaldum. Gianluigi Donnarumma estuvo en el banco de suplentes.