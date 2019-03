La insólita lesión en Porto: pateó el penal y se rompió la cintura

Una insólita y desafortunada situación se vivió en el triunfo de Porto por 3-2 sobre Sporting Braga como visitante por la fecha 27 de la Liga de Portugal. El protagonista fue el brasilero Alex Telles, quien ejecutó un penal y estampó el 2-2 que luego derivó en el triunfo, pero, debido a su extraña forma de patear, se lesionó la cintura y debió ser reemplazado inmediatamente.

Todo comenzó cuando a los 24 minutos de la segunda parte se decretó un penal para Porto, que perdía 2-1 y empezó a soñar con la remontada. Telles fue el encargado de cambiar la falta por gol, pero, luego de concretar su zurdazo cruzado, hizo un claro gesto de dolor, se tomó la zona lumbar y se derrumbó en el césped, sin poder festejar. Así, Fernando Andrade entró en su lugar.

"No lo sabemos todavía qué tiene, pero no será nada positivo. Lo evaluaremos y mañana sabremos en detalle su lesión", comentó el entrenador Sérgio Conceição tras el triunfo del equipo albiazul que le permite mantenerse en la cima de la Liga de Portugal a tres puntos de Benfica, que aún no jugó esta fecha. Aunque, claro, la sonrisa no es completa, ya que el lateral izquierdo, que también integra la Selección de Brasil, es una pieza clave del equipo.



Por otro lado, Tiquinho Soares, quien marcó a diez minutos del cierre un penal para conseguir un y establecer el 3-2, le brindó todo su apoyo a su compañero: festejó su gol abrazándolo a Telles, quien se encontraba inmovilizado en el banco. "Él salió lesionado, no sé lo que será, pero que se merece todo el bien y la victoria fue para él", dijo el delantero brasilero.

