Hertha Berlín vs Millonarios EN VIVO: el embajador ya gana 2-1

Millonarios tendrá su primer gran reto del año 2023 y contra Hertha Berlín, equipo de la Bundesliga de Alemania, el equipo de Alberto Gamero medirá el aceite de cara al inicio de la temporada de Liga BetPlay y sus objetivos en Copa Libertadores.



Minuto 57: Kanga se inspiró y logró un remate, pero Montero se estiró para atajar un balón difícil



Minuto 56: el marfileño Wilfried Kanga engañó a Álvaro Montero y por la vía del penalti logró el descuento. 2-1.



Minuto 55: penalti a favor de Hertha Berlín



Minuto 53: Gool de Millonarios. Luis Carlos Ruiz anotó un golazo de vaselina y venció al portero de Hertha

Christensen. 2-0 para los embajadores



Minuto 50: Millonarios busca la portería de Hertha para anotar el segundo gol, pero no logra avanzar



Minuto 46: la posesión es para Hertha Berlín, quien busca el arco de Montero para llegar al empate.



INICIA SEGUNDO TIEMPO



Hertha Berlín 0-1 Millonarios



TERMINA PRIMER TIEMPO



Minuto 45: el central adiciona 2 minutos más en Orlando



Minuto 40: Hertha Berlín vuelve a tener la posesión y empieza a presionar a Millonarios, pero los de Gamero están atentos



Minuto 35: el partido no cambia mucho y Millonarios sigue progresando de a poco hacia el arco de los alemanes, pero no profundizan.



Minuto 30: el embajador se ve sólido en defensa y no de la opción de recuperar el balón al Hertha Berlín



Minuto 25: Millonarios mantiene la posesión, mientras Hertha espera paciente la salida del embajador



Minuto 20: Hertha Berlín tiene la posesión, sale desde su campo, pero Millonarios está ordenado y presiona a los alemanes



Minuto 15: falta sobre Luis Carlos Ruiz en Millonarios. Kempf fue con todo y dejó en el piso al delantero colombiano



Minuto 9: Gool de Millonarios sobre Hertha Berlín: tiro libre cobrado por Macalister Silva que se fue al fondo de la red



Minuto 7: tarjeta amarilla para un jugador de Hertha Berlín



Minuto 6: El partido inicia demasiado tranquilo, aunque Hertha Berlín empieza a asomarse al arco de Álvaro Montero



Minuto 1: La posesión es para Millonarios en este arranco de partido contra Hertha Berlín.



INICIA EL PARTIDO

6:50 p.m. Los dos equipos terminan sus trabajos precompetitivos y se preparan para el inicio del partido en Orlando.



6:20 p.m. Millonarios y Hertha Berlín ya se encuentran en Orlando, Florida para jugar amistoso de pretemporada.