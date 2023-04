Juventus fue pálido e Inter aprovechó para ser finalista de Copa

Inter de Milán y Juventus se enfrentaron en la vuelta de las semifinales de Copa Italia, donde en el estadio Giuseppe Meazza, el equipo nerazzurri tenía la potestad de sellar la clasificación por estar en condición de local. Al final lo logró al ganar 1-0 (2-1 el global) y están listos para ir por el título el próximo 24 de mayo.





Desde los primeros minutos Inter de Milán logró imponer condiciones y desde el minuto 15 del primer tiempo se fueron arriba en el marcador gracias a una buena definición de Federico Dimarco, quien se hizo espacio dentro del área para culminar un pase de Nicolo Barella, y remató de gran manera frente al arquero Matia Perín.



Pese al temprano gol, Inter y Juventus dejaron de tener grandes ocasiones en el primer tiempo y se fueron apenas con la mínima diferencia, para dejar así todas las emociones para el complemento.



En el complemento Juventus no encontró las mejores opciones para empatar y parecía que no estaba jugándose una semifinal, pues no aumentaron su intensidad y las oportunidades para los de Massimiliano Allegri fueron escazas.



Eso lo sintió Inter y los locales intentaron meter el acelerador, donde lograron crear un gol de Edin Dzeko, pero el árbitro decidió sancionar el fuera de juego y evitar la segunda anotación de los nerazzurri.



Eso no lo supo aprovechar Juventus, quien intentó sobre los minutos finales llegar al empate para alargar la serie, pero apenas lograron un tibio remate de Ángel Di María que pasó muy desviado del arco de Andre Onana.



Al final, Inter sostuvo su mínima diferencia y se convirtió en el primer finalista de la Copa Italia. Ahora, espera rival entre Fiorentina y Cremonese que jugarán este jueves 27 de abril.