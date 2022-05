Al Zenit de Barrios no le gusta esto: UEFA ratifica veto a los rusos

El Comité Ejecutivo del UEFA acordó este lunes que ningún club ruso participará durante la temporada 2022/23 en las competiciones europeas tras prolongar las sanciones impuestas el pasado mes de febrero a Rusia por la invasión de Ucrania.



Cabe recordar que en el fútbol ruso militan tres colombianos, entre ellos Wilmar Barrios, quien se coronó campeón con el Zenit el fin de semana.

"Rusia no tendrá clubes afiliados que participen en las competiciones de clubes de la UEFA en la temporada 2022/23. En consecuencia, las respectivas listas de acceso de las competiciones de clubes masculinas y femeninas se han re-equilibrado de acuerdo con los principios establecidos en los reglamentos de competición pertinentes", señaló la UEFA a través de un comunicado.



Igualmente la Federación Europea de Fútbol declaró "inelegibles" las candidaturas presentadas por la Federación Rusa para albergar tanto la Eurocopa del año 2028 como la del año 2032.



"De acuerdo con el acuerdo con el artículo 16.02 del reglamento de licitaciones de las fases finales y de las finales de la UEFA se establece que cada licitador se asegurará de actuar de manera que no desprestigie a la UEFA, ni a cualquier otro licitador, ni al proceso de licitación o al fútbol europeo", explicó la UEFA a través de un comunicado.



Los clubes rusos no serán los únicos afectados por las sanciones ya que como acordó la UEFA la selección femenina de Rusia no participará, pese a haber logrado la clasificación, en la fase final de la Eurocopa femenina 2022 que se disputará el próximo mes de julio en Inglaterra y "será sustituida por Portugal, el rival al que Rusia derrotó en la eliminatoria de clasificación".



Por su parte, la selección rusa masculina "no participará" en el grupo 2 de la Liga B de la Liga de Naciones y "quedará automáticamente clasificada como cuarta en este grupo". "En consecuencia", como explicó la UEFA en su nota "Rusia descenderá al final de la fase de grupos y se clasificará en decimosexto y último lugar de la Liga B".



EFE