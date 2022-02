UEFA pidió mano dura contra 'teatreros' y 'piscineros' del fútbol

La UEFA ha pedido a los árbitros que actúen con firmeza frente a las reacciones exageradas de los jugadores tras faltas inocuas, los intentos de presión para que saquen tarjetas rojas o amarillas, las simulaciones y los casos de acoso en los que grupos de futbolistas los rodean y presionan.



Se dio en medio de un curso de invierno online, en el que participaron 81 árbitros de todo el mundo, entre ellos el colombiano John Ospina.

"Estamos preocupados, no nos gusta que se produzcan estos incidentes. Dañan el juego y su imagen. Esta conducta no es respetuosa, ni muestra un espíritu de juego limpio cuando los jugadores, por ejemplo, intentan engañar a un árbitro o presionan al árbitro para que amoneste o expulse a un rival", dijo el presidente del Comité de Árbitros de la UEFA, el italiano Roberto Rosetti.



Durante el curso de invierno celebrado online por la pandemia, en el que participaron 81 árbitros para preparar la segunda parte de la temporada en las competiciones masculinas y femeninas, Rosetti insistió en que "es especialmente importante que los árbitros actúen siempre en función de lo que ven, no de lo que oyen".



"No queremos que esto ocurra, no podemos aceptarlo. Mostrar respeto en el campo es importante. Por lo tanto, se pide a los árbitros que estén atentos y tomen las medidas adecuadas, firmes y coherentes, en estos casos", apuntó, según la UEFA.



Rosetti también animó a los árbitros a mantener el alto nivel mostrado en la última Eurocopa, e incluso a "mejorar los estándares alcanzados", durante el curso, en el que el expresidente del Comité Técnico de Árbitros español y nuevo miembro del Comité e Árbitros la UEFA, Carlos Velasco Carballo, dirigió la sesión relativa al VAR.



"El VAR es importante para nuestro juego. El objetivo no es usar el sistema en exceso, el objetivo es la mínima intervención para el máximo beneficio. Y sabemos que siempre hay margen para la mejora, por lo que el trabajo de ajuste está en curso constantemente", añadió Rosetti.



El dirigente italiano reconoció la diligencia de los árbitros, que pasaron las pruebas físicas en sus respectivos países y remitieron las grabaciones en vídeo y los resultados al científico deportivo belga y experto en formación de árbitros de la UEFA, el belga Werner Helsen.



El curso incluyó igualmente sesiones prácticas y teóricas sobre manos, fuera de juego y acciones en área de penalti. La UEFA confirmó que entre los asistentes a las sesiones figuró el colombiano John Ospina, árbitro de la CONMEBOL, dentro del programa de colaboración que la UEFA tiene con la Confederación Sudamericana.



