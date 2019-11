No dejan jugar: suspenden partido en Chile por protestas en el estadio

El partido de fútbol entre el Unión La Calera y el Deportes Iquique, del campeonato chileno, fue suspendido este viernes después de que un grupo de personas, aparentemente hinchas radicales del Colo Colo, irrumpieran de manera violenta en las gradas del estadio.

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sebastián Moreno, informó la suspensión del duelo en el estadio municipal de La Florida, en Santiago. "Lamentablemente vamos a tener que suspender este partido. Lo más importante es proteger la seguridad de los jugadores, cuando entran personas al estadio, no están las condiciones", dijo a medios locales.



El choque entre el Unión La Calera y el Deportes Iquique era el primer partido de la vigésima sexta jornada del torneo chileno, y marcaba el regreso del fútbol después de más de un mes de parón obligado por el estallido social. En el minuto 67 y con empate a cero en el marcador, el compromiso fue interrumpido por el árbitro porque un grupo de personas con banderas con los colores del Colo Colo ingresaron sin permiso a las gradas del estadio.



Los jugadores de ambos equipos se replegaron en los banquillos y en la cancha se reunieron el presidente de la ANFP y los dirigentes del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) para evaluar la situación. Varias decenas de miembros de la barra brava del Colo Colo se citaron este viernes por la mañana frente al Estadio Monumental, en el barrio capitalino de Macul, para protestar contra la reanudación del torneo mientras se mantiene la agitación social.



Después se dirigieron en tres autobuses hasta el estadio de La Florida, donde se disputaba el primer choque de la jornada, y lograron ingresar al recinto, pese a que agentes antidisturbios de la Policía trataron de evitarlo.



Sebastián Pérez, arquero del Deportes Iquique, consideró que no existe el resguardo policial necesario para asegurar la seguridad y criticó que ese partido fuera un "experimento" para ver si se puede jugar el resto de la jornada.



"Fuimos el experimento de la fecha. Creo que estaban esperando que si pasa este partido los demás se van a jugar. No están dadas las condiciones para que se juegue esta fecha", señaló. Pese a ello, el timonel de la ANFP, Sebastián Moreno, descartó suspender la jornada completa.



"Los otros partidos hay que analizarlos y analizar este tipo de situaciones", dijo. La Universidad Católica, líder destacado del torneo, puede proclamarse campeón este fin de semana si el Colo Colo pierde y el Palestino no suma los tres puntos.