El tren del City dejó a Messi: ¿y ahora? ¿Premier, MLS, Liga 1, otro?

El futuro de Lionel Messi fuera del FC Barcelona es el tema de conversación del momento. El Manchester City, según el propio entrenador Pep Guardiola, no estará en la puja, aunque hace un año, con la novela del burofax, era el destino más seguro. Sin embargo, la sorpresiva decisión del club catalán dejó a su capitán en medio de la nada y escuchando ofertas como agente libre. ¿A dónde apuntará ahora?



PSG quiere pegar primero



Por músculo financiero, afinidad con un DT argentino como Mauricio Pochettino, sus amigos Di María y Neymar Jr y por la eterna tentación de vivir en la 'Ciudad Luz', PSG parece el destino perfecto. Y el más probable, según algunos medios locales, excepto Le Parisien, que lo descartó.



La última campaña local, donde no tenían rival, fue una decepción y el objetivo Champions League está tan vigente que justifica los últimos rutilantes fichajes: Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum y Danilo Pereira. Lo dicho, el dinero para mantener semejante nómina no será problema, pero ¿el fair play financiero? Una ventaja de tener a Qatar detrás del escritorio, firmando los cheques, es que vía fundaciones y empresas asociadas, siempre hay alternativas.



Premier League sigue siendo opción: ¿o no, Chelsea?



Los campeones de Europa están llenos de dinero y buscan invertir en su equipo este verano, en medio de la euforia del título de Champions League.



Thomas Tuchel ha pedido un número 9 y se dice que Romelu Lukaku pasaría desde el Inter de Milán por una cifra récord de 130 millones de euros. Pero no pasó todavía, así que no suena descabellado pensar en otro aterrizaje costoso.



Hay fondos y también varios 'peros': ¿es la Liga que quisiera Messi a sus 34? ¿Es el equipo vertiginoso de Tuchel el ideal para este momento de su rendimiento? ¿Es la propia Premier, demoledora en lo físico, el mejor destino? Y del lado del club también se preguntarán: es un jugador de leyenda, pero con 34 años, ¿es una pieza que se puede adaptar a un esquema que ya funciona tan bien? Sabiendo que generará mucho en mercadeo, ¿es una inversión sostenible para el futuro? ¿Chelsea necesita un mediapunta o un referente de área?



Inter de Miami y la MLS siempre suenan



No se puede descartar que Messi se mude a la MLS y el Inter Miami de David Beckham estaría de primero en la cola de candidatos.



Beckham ha dicho anteriormente que quiere traer a los mejores jugadores a la nueva franquicia estadounidense. Y el copropietario del equipo, Jorge Mas, incluso dijo a principios de este verano: "soy optimista de que Messi jugará con una camiseta del Inter Miami porque creo que completará el legado del mejor jugador de nuestra generación y cumplirá con las ambiciones de los propietarios. del Inter Miami para construir un equipo de clase mundial ”.



En cuanto a Messi, que por las dudas ya tiene una propiedad en Miami, dijo el año pasado: "siempre dije que tengo la impresión de que me gustaría disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir en esa liga y en esa vida". ¿Ha llegado el momento? Deportivamente, al alicaído Inter Miami le caería de maravilla. Habrá que ver si es posible llevarlo ahora, tan pronto.



¿Volver, a lo Gardel? ¿Qué dices, Newell's Old Boys?



Ojo que la idea parte del propio club, que se enorgullece de tener a Messi entre sus más fieles seguidores.



Leo dejó el club de su infancia en Argentina con solo 13 años para mudarse a Barcelona y siempre dijo que un sueño por cumplir sería un glorioso regreso a casa en el equipo de su corazón.



El club claramente lo quiere de vuelta, está siempre listo a recibirlo (que no es lo mismo que 'pagarlo') y lo dejó claro, con su sentido del humor, después del anuncio del Barça el jueves: "Hola Dios, soy yo de nuevo". ¿Será?