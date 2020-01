Los 47 partidos recomendados de FUTBOLRED para esta semana

Llega la última semana de enero y ahora lo que hay es fútbol para ver y seguir. En esta semana habrá decisiones en diferentes competencias pues hay partidos de Copa Libertadores, Preolímpico y Copas locales

El fútbol colombiano también tendrá actividad, pues se jugará la segunda fecha de la Liga y al final de la semana habrá partido del Torneo de la B.

Lunes 27 de enero

3:00 p.m.: Bournemouth vs. Arsenal (FA Cup)



4:00 p.m.: Sporting de Lisboa vs. Marítimo (Liga de Portugal)



6:00 p.m.: Argentina vs. Ecuador (Preolímpico sub-23)



8:30 p.m.: Colombia vs. Venezuela (Preolímpico sub-23)

Martes 28 de enero



2:45 p.m.: Aston Villa vs. Leicester (Copa de la Liga)



2:45 p.m.: Milan vs. Torino (Copa Italia)



3:00 p.m.: Tenerife vs. Athletic Club (Copa del Rey)



3:15 p.m.: Porto vs. Gil Vicente (Liga de Portugal)



4:00 p.m.: Once Caldas vs. Bucaramanga (Liga colombiana)



6:00 p.m.: Perú vs. Uruguay (Preolímpico sub-23)



6:05 p.m.: Medellín vs. Rionegro Águilas (Liga colombiana)



7:30 p.m.: Universitario vs. Carabobo (Copa Libertadores-fase previa a los grupos)



8:10 p.m. Cali vs. Junior (Liga colombiana)



8:30 p.m.: Brasil vs. Bolivia (Preolímpico sub-23).

Miércoles 29 de enero



12:30 p.m.: Epinal vs. Lile (Copa de Francia)



12:30 p.m.: Pau vs. PSG (Copa de Francia)



1:00 p.m.: Cultura Leonesa vs. Valencia (Copa del Rey)



1:00 p.m. Rayo Vallecano vs. Villarreal (Copa del Rey)



2:45 p.m.: West Ham vs. Liverpool (Liga de Inglaterra)



2:45 p.m.: Manchester City vs. Manchester United (Copa de la Liga)



2:45 p.m.: Inter vs. Fiorentina (Copa de Italia)



3:00 p.m. Badajoz vs. Granada (Copa del Rey)



3:00 p.m. Real Sociedad vs. Osasuna (Copa del Rey)



3:00 p.m.: Real Zaragoza vs. Real Madrid (Copa del Rey)



3:05 p.m.: Marsella vs. Estrasburgo (Copa de Francia)



4:05 p.m.: Jaguares vs. América (Liga colombiana)



5:15 p.m. Guaraní vs. San José (Copa Libertadores-fase previa a los grupos)



6:10 p.m.: Chicó vs. Patriotas (Liga colombiana)



7:30 p.m.: Barcelona vs. Progreso (Copa Libertadores-fase previa a los grupos)



8:15 p.m.: La Equidad vs. Nacional (Liga colombiana)

Jueves 30 de enero



1:00 p.m.: Barcelona vs. Leganés (Copa del Rey)



2:55 p.m.: Niza vs. Lyon (Copa de Francia)



3:00 p.m.: Mirandés vs. Sevilla (Copa del Rey)



4:00 p.m.: Alianza Petrolera vs. Pereira (Liga colombiana)



6:00 p.m.: Venezuela vs. Argentina (Preolímpico sub-23)



6:05 p.m.: Santa Fe vs. Envigado (Liga colombiana)



7:10 p.m.: Vélez vs. Aldosivi (Liga de Argentina)



8:10 p.m.: Cúcuta vs. Millonarios (Liga colombiana)



8:30 p.m.: Colombia vs. Chile (Preolímpico sub-23)

Viernes 31 de enero



2:30 p.m.: Hertha Berlin vs. Schalke (Liga de Alemania)



2:45 p.m.: Rennes vs. Nantes (Liga de Francia)



6:00 p.m.: Bolivia vs. Perú (Preolímpico sub-23)



7:10 p.m.: Huracán vs. Gimnasia de la Plata (Liga de Argentina)



8:00 p.m.: Atlético San Luis vs. Guadalajara (Liga de México)



8:05 p.m.: Llaneros vs. Unión Magdalena (Torneo de la B)



8:30 p.m.: Brasil vs. Paraguay (Preolímpico sub-23)



10:00 p.m.: Atlas vs. Tijuana (Liga de México)