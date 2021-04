Sale a la luz: Sapir Berman, primera árbitro transgénero de Israel

Sagi Beman ahora se llama Sapir y es la primera árbitro transgénero de su país, una verdad que reveló en las últimas horas en rueda de prensa.

A sus 26 años decidió hacer pública su transformación, según confirmó la Asociación de Fútbol local a través de la agencia EFE.



"Al final decidí salir, mostrar lo que soy. Primero por mí, para mi alma y, además, por mis familiares, que no me verán sufrir", declaró Berman, quien dijo que fue un secreto que guardó al inicio de su carrera por temor a que la sociedad no le aceptara.



"Siempre me sentí en un cuerpo de mujer desde joven y no sabía qué nombre darle, pero siempre tuve atracción por el otro lado, una especie de envidia", añadió.



Su motivación no pasa solo por su necesidad personal sino por abrir un camino de tolerancia para otras personas y otros colegas como ella: "tengo un amplio apoyo detrás. Espero sinceramente que nuestra sociedad mejore y sea lo más inclusiva posible para todos", dijo.



Berman aseguró que vivió hasta ahora como "un personaje muy masculino" y reconoció haber sido "exitoso": "En la familia veían a un hombre, pero cuando estaba sola era mujer".