Ronald Araújo reaparecerá después de tres meses en Barcelona

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, adelantó que el defensa uruguayo Ronald Araujo "será titular" este miércoles en el debut copero del conjunto azulgrana ante el Intercity, de la tercera categoría del

fútbol español.



Araujo sufrió "una avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho" durante un amistoso que jugó con su selección, el 23 de septiembre de 2022, y tuvo que ser operado unos días después.

Pese a que fue convocado y estuvo en Catar como parte de la Celeste, no llegó a debutar en el Mundial.



"Está al cien por cien y nos va a ayudar con su liderazgo y su agresividad", confirmó Xavi sobre el internacional uruguayo, que tras estar más de tres meses apartado de los terrenos de juego, reaparecerá mañana en el Rico Pérez de Alicante.



Quienes no viajan con el equipo son el internacional español 'Pedri' González y el delantero Robert Lewandowski, a los que el técnico ha dado descanso.



Xavi ser refirió concretamente a la situación del goleador polaco: "Se queda fuera porque lleva mucha carga y porque confiamos que pueda seguir con la cautelar y jugar contra el Atlético de Madrid. Le he dicho que esté tranquilo. La incertidumbre no es buena. No es una situación fácil ni para nosotros ni para los rivales y espero que todo se resuelva pronto".



En este sentido, no quiso entrar a valorar la decisión del Espanyol de impugnar el derbi por alineación indebida de Lewandowski. "Hemos hecho lo que nos ha dicho un juez. Hemos hecho lo que tocaba. Si el Espanyol cree que debe impugnar, es cosa suya", se limitó a comentar.



Ya de vuelta a la Copa, Xavi confirmó que "la idea es hacer rotaciones y que jueguen futbolistas que vuelven de lesiones como Ronald (Araujo) o Eric (García). Pero eso no quiere decir, advirtió el entrenador del Barça, que consideren al Intercity, de Primera Federación, un rival menor.



"Es un rival difícil, muy fuerte, que aprieta arriba con Siverio", apuntó el técnico catalán, quien recordó el pasado azulgrana de ocho de sus futbolistas, "que han pasado por la casa y eso lo hace más complicado, pues querrán demostrar cosas y estarán muy motivados".



"Siempre nos ha costado mucho este partido. Recuerdo como jugador eliminaciones sonadas. Es difícil jugarlo porque somos favoritos, pero tienes poco a ganar y mucho a perder", afirmó Xavi quien, en cualquier caso, cree que este formato de Copa fomenta que haya "sorpresas" y es "bueno para el espectador".



