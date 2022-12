Medellín Soccer Cup, el torneo que vibrará la eterna primavera

Este lunes 12 de diciembre, se inauguró en el estadio Cincuentenario de Medellín, la edición número 12 del Medellín Soccer Cup, torneo de fútbol infantil y juvenil organizado por Sporturs, con la presencia de 76 delegaciones, 160 equipos de Colombia, Panamá, México, Ecuador y Venezuela. Este certamen comenzó este lunes e irá hasta el próximo sábado 17.



Diego ‘chiqui’ Londoño fue el creador de este torneo, el cual comenzó con 24 equipos. Ahora este certamen cuenta con la participación de 2500 niños y jóvenes, distribuidos en 11 categorías, desde la sub-8 hasta la sub-16. 21 canchas de la ciudad de Medellín serán el escenario de estos encuentros.

“Quiero darle gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar, es un escenario diferente al que hemos estado acostumbrado a recibirlos. La ciudad se convirtió en escenario de grandes eventos y es por eso que no estamos en el estadio Atanasio Girardot, por eso elegimos la cancha del estadio Cincuentenario para que estuvieran acá. Que esta semana esté llena de alegrías y emociones, que tengan la mejor experiencia para ustedes y sus familias”, resaltó Londoño.



Entre los equipos participantes está la escuela Talentos GV, de Gustavo Victoria de Tuluá, Valle. Donde el ex jugador Carlos Rodas ahora está en el rol de entrenador. Figura en varios clubes del fútbol colombiano, Rodas les enseña a los niños y jóvenes las claves para llegar a ser futbolistas profesionales y en especial, formarlos como personas con valores.



“Es una alegría y un honor estar participando en este torneo, compitiendo contra grandes equipos nacionales e internacionales, que estos niños puedan vivir esta experiencia, jugar en grandes escenarios y enfrentar grandes equipos, recrearse y que tengan muchas enseñanzas pensando en ese camino que quieren recorrer como deportistas. Es nuestra segunda vez que estamos participando”, remarcó Rodas.



Uno de los invitados a esta inauguración fue el delantero antioqueño Cristian ‘Chicho’ Arango, una de las figuras de la MLS y flamante campeón con Los Ángeles Fútbol Club. “Fue un año perfecto donde se hicieron cosas muy bien, ahora estoy descansando con mi familia, para preparar la próxima temporada. Fue muy lindo vivir ese momento de ser campeón, desde que me contrataron era la meta y gracias a Dios se dio”.



Además, Arango comentó sobre este evento. “Es muy lindo compartir con los niños, yo también estuve de ese lado, jugué muchos partidos en esta cancha del Cincuentenario y sentir esa buena vibra, a todos los niños les digo que los sueños se cumplen, lo dice Cristian Arango que viene del Popular #1”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8