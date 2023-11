Luces, cámara y fútbol: la agenda deportiva en Europa para este sábado

Inicia el fin de semana con puente festivo incluido, y qué mejor manera de comenzarlo viendo el deporte rey en el mundo.

Para este sábado habrá partidos de Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A y Liga Francesa, que completarán las jornadas que iniciaron este viernes.

La Premier League disputará la fecha 12 antes del parón de la fecha FIFA con estos partidos para este sábado con horario en Colombia.



Premier League - Fecha 12



Wolverhampton vs. Tottenham - 7:30 a.m.

Arsenal vs. Burnley - 10:00 a.m.

Crystal Palace vs. Everton - 10:00 a.m.

Manchester United vs. Luton Town - 10:00 a.m.

Bournemouth vs. Newcastle - 12:30 p.m.

La Liga española tendrá como aperitivo al sorpresivo líder Girona, y como plato fuerte al Rey de Europa, Real Madrid, para este 11 de noviembre.



LaLiga - Fecha 13



Rayo Vallecano vs. Girona - 8:00 a.m.

Almería vs. Real Sociedad - 10:15 a.m.

Granada vs. Getafe - 12:30 p.m.

Osasuna vs. Las Palmas - 12:30 p.m.

Real Madrid vs. Valencia - 3:00 p.m.

El ‘calcio’ tampoco se queda atrás para disputar su correspondiente fecha este sábado. Habrá doble cartelera estelar con AC Milán y Juventus.



Serie A - Fecha 12



US Lecce vs. AC Milán - 9:00 a.m.

Juventus vs. Cagliari - 12:00 p.m.

AC Monza vs. Torino - 2:45 p.m.

No hay mejor plan para este sábado que beber cerveza y comer salchichas mientras se disputa la Bundesliga este sábado con la jornada 11 del campeonato.



Bundesliga - Fecha 11



Augsburgo vs. Hoffenheim - 9:30 a.m.

Bayern Múnich vs. Heidenheim - 9:30 a.m,

​Darmstadt vs. Mainz - 9:30 a.m.

Stuttgart vs. Borussia Dortmund - 9:30 a.m.

Bochum vs. Colonia - 12:30 p.m.

El fútbol francés también tendrá acción este sábado, correspondiente a la fecha 12 de la Ligue 1.



Ligue One - Fecha 12



Reims vs. Paris Saint Germain - 11:00 a.m.

Le Havre vs. AS Monáco - 3:00 p.m.

Finalmente terminamos en territorio sudamericano, donde tendremos al campeón de américa frente a su clásico rival en el Maracaná. ¿Mostrarán la copa?



Brasileirao - Fecha 34



Flamengo vs. Fluminense - 4:30 p.m.