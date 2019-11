¿Messi o Crisitiano? Pelé confiesa con quién le hubiera gustado jugar

Edson Arantes Do Nascimento Pelé reaparece en los medios luego de varios meses de silencio, en los que se dedicó a recuperar su salud, tras una serie de hospitalizaciones, la más reciente en abril pasado, provocada por una infección que le provocó fuertes fiebres. El astro brasileño habló sobre su estado actual y también se refirió a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo, los dos más grandes jugadores de los últimos años, de quienes resaltó su gran talento, pero también eligió a uno de los dos, con quien le hubiese gustado jugar.

En entrevista al diario deportivo italiano Gazzetta Dello Sport, el brasileño, quien cumplió 79 años el 23 de octubre pasado, hizo un repaso de su carrera deportiva y por su puesto de su estado de salud.



Pero como no podría ser de otra manera, al ganador con Brasil de tres ediciones de la Copa Mundial de la Fifa, le preguntaron con quién le hubiera gustado compartir equipo. Pelé no dudó y aunque alabó el profesionalismo y el talento de Cristiano Ronaldo, dijo que le hubiera gustado compartir equipo con el argentino Lionel Messi.



"Yo admiro mucho a Cristiano. Pero me hubiera gustado compartir equipo con Messi. Es el jugador más completo de la actualidad. Tiene talento, da asistencias, pasa la pelota, convierte goles y esquiva bien. Si estuviéremos juntos en un equipo, los rivales debería preocuparse por dos jugadores en vez de uno", dijo Pelé.



El brasileño lamentó que ahora toda la atención se centre en dos o tres jugadores, algo que no ocurría en su época: "Antes había varios jugadores importantes en cada país con una gran cultura futbolística. Eusebio, Simoes, Cruyff, Beckenbauer, Maradona, Garrincha, Didí... Eran tantos. Ahora solo vemos a Messi, Cristiano y Neymar a nivel mundial".



A propósito de Neymar, Pelé confesó que sigue esperando que se consagre con la selección de Brasil: “Espero que en el próximo Mundial se encuentre en una buena condición física", explicó y agregó que "la gente critica a Neymar. Yo también lo hice en unas pocas oportunidades. Pero nos olvidamos de que es un producto nuestro. De Santos. Técnicamente es un excelente jugador. Hablo seguido con su padre y siempre le deseo lo mejor", agregó Pelé.



El brasileño resaltó sus 1.000 goles conseguidos en su carrera: "1.000 goles hace 50 años, me gustaría saber cómo sería ahora conmigo...", dijo Pelé, quien reconoció que con el paso de los años su salud se ha hecho frágil: "Aunque tengo algunas dolencias, me siento bien. Pero es como si Dios ya me estuviera pidiendo la cuenta".