Los partidos recomendados de FUTBOLRED para ver este fin de semana

Llega un nuevo fin de semana lleno de fútbol y FUTBOLRED le deja la agenda de los mejores encuentros para ver y disfrutar este viernes, sábado y domingo. Fútbol internacional y local, lleno de técnica y táctica para que usted se relaje y analice los juegos que se van a disputar.



Aquí, los partidos recomendados del fin de semana:

Viernes 15 de febrero

2:30 p.m.: Juventus vs. Frosinone (Serie A de Italia)

2:30 p.m.: Augsburgo vs. Bayern Múnich (Bundesliga de Alemania)



Sábado 16 de febrero

10:15 a.m.: Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid (Liga de España)

​2:30 p.m.: Atalanta vs. Milan (Serie A de Italia)

​2:45 p.m.: Valladolid vs. Barcelona (Liga de España)

3:15 p.m.: Millonarios vs. Huila (Liga de Colombia)

5:00 p.m.: América de Cali vs. Medellín (Liga de Colombia)​

Domingo 17 de febrero

6:00 a.m.: Real Madrid vs. Girona (Liga de España)

12:00 p.m.: Inter vs. Sampdoria (Serie A de Italia)

2:30 p.m.: Napoles vs. Torino (Serie A de Italia)

5:20 p.m.: Boca Juniors vs. Lanús (Liga de Argentina)

​6:00 p.m.: Patriotas vs. Santa Fe (Liga de Colombia)

​7:30 p.m.: Banfield vs. River Plate (Liga de Argentina)

8:00 p.m.: Atlético Nacional vs. La Equidad (Liga de Colombia)