Agenda FUTBOLRED: estos son los partidos recomendados para esta semana

La semana tiene una amplia y variada programación desde este lunes festivo, con mucha actividad en Colombia con la séptima fecha de la Liga II-2019 y con partidos en Suramerica con los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana.

Lunes 19 de agosto

2:00 p.m. Wolverhampton vs. Manchester United – Liga Premier de Inglaterra

2:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Huila – Liga Colombiana

3:45 p.m. Colón de Santa Fe vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata - Superliga Argentina

6:00 p.m. Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó – Torneo Águila

8:00 p.m. Quindío vs. Real Cartagena – Torneo Águila

Martes 20 de agosto



2:00 p.m. Apoel Nicosia vs. Ajax – fase previa Champions League

7:30 p.m. Gremio vs. Palmeiras – cuartos de final Copa Libertadores

7:30 p.m. Atlético Mineiro vs. La Equidad – cuartos de final Copa Sudamericana

Miércoles 21 de agosto



1:45 p.m. Leeds United vs. Brentford . Championship Inglaterra

4:00 p.m. Bucaramanga vs. Tolima – Liga Colombiana

5:15 p.m. Liga de Quito vs. Boca Juniors – cuartos de final Copa Libertadores

6:00 p.m. Once Caldas vs. Patriotas – Liga Colombiana

6:00 p.m. Envigado vs. Junior – Liga Colombiana

7:30 p.m. Flamengo vs. Internacional – cuartos de final Copa Libertadores

8:00 p.m. Deportivo Cali vs. Nacional – Liga Colombiana

Jueves 22 de agosto



4:00 p.m. Jaguares vs. Alianza Petrolera – Liga Colombiana

5:15 p.m. River Plate vs. Cerro Porteño – cuartos de final Copa Libertadores

6:00 p.m. Medellín vs. Rionegro Águilas – Liga Colombiana

7:30 p.m. Corinthians vs. Fluminense – cuartos de final Copa Sudamericana

8:00 p.m. Santa Fe vs. América – Liga Colombiana.