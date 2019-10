Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

Este fin de semana hay competencia importante en las ligas de Europa. Colombia también tiene partidos imperdibles. Además, los colombianos en el exterior tendrán papel protagónico.

Aquí los partidos recomendados para estos días de fin de semana:

Sábado 19 de octubre

8:00 a.m.: Lazio vs. Atalanta (Serie A de Italia).



9:00 a.m.: Atlético de Madrid vs. Valencia (Liga de España).



2:00 p.m.: Mallorca vs. Real Madrid (Liga de España).



5:00 p.m.: América de Cali vs. Atlético Nacional (Liga de Colombia).



8:00 p.m.: Junior vs. Millonarios (Liga de Colombia).



Domingo 20 de octubre

10:30 a.m.: Manchester United vs. Liverpool (Premier League de Inglaterra).



7:45 p.m.: Medellín vs. Alianza Petrolera (Liga de Colombia).