Estos son los partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

Esta semana será vital para conocer los últimos clasificados a cuartos de final en la Champions League, asimismo se conocerán los afortunados en Europa League. Además, la Copa Libertadores continúa con la fase de grupos, y los equipos colombianos estarán en Argentina contra duros rivales.



Además. Se juega la segunda jornada de la Copa Colombia, en el torneo en el que se enfrentan los equipos de la A y de la B.



Estos son los 53 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos.



Lunes, 11 de marzo

2:30 p.m.: Roma vs. Empoli (Liga de Italia).



2:30 p.m.: Fortuna Dusseldorf vs. Eintracht Frankfurt (Liga de Alemania).



7:10 p.m.: Defensa y Justicia vs. Banfield (Liga de Argentina).



7:45 p.m.: Bogotá FC vs. Pereira (Torneo de Ascenso de Colombia).



Martes, 12 de marzo

1:00 p.m.: Dijon vs. PSG (Liga de Francia).



3:00 p.m.: Juventus vs. Atlético de Madrid (Champions League -octavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Manchester City vs. Schalke 04 (Champions League -octavos de final, vuelta-).



5:15 p.m.: Boca Juniors vs. Tolima (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: Palmeiras vs. Melgar (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: Olimpia vs. Universidad de Concepción (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Gremio vs. Libertad (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Sporting Cristal vs. Godoy Cruz (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Nacional de Montevideo vs. Atlético Mineiro (Copa Libertadores).



Miércoles, 13 de marzo

11:30 a.m.: Universitario Popayán vs. Atlético FC (Copa Colombia).



2:00 p.m.: Tigres vs. Llaneros (Copa Colombia).



3:00 p.m.: Barcelona vs. Lyon (Champions League -octavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Bayern Múnich vs. Liverpool (Champions League -octavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Orsomarso vs. Huila (Copa Colombia).



3:00 p.m.: Fortaleza vs. Millonarios (Copa Colombia).



3:00 p.m.: Pasto vs. América (Copa Colombia).



3:00 p.m.: Leones vs. Envigado (Copa Colombia).



3:30 p.m.: Real San Andrés vs. Real Cartagena (Copa Colombia).



3:30 p.m.: Unión Magdalena vs. Barranquilla FC (Copa Colombia).



5:15 p.m.: San Lorenzo vs. Junior (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: Cruzeiro vs. Deportivo Lara (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: Cerro Porteño vs. Zamora (Copa Libertadores).



7:00 p.m.: Valledupar vs. Bucaramanga (Copa Colombia).



7:00 p.m.: Patriotas vs. Chicó (Copa Colombia).



7:00 p.m.: Cortuluá vs. Quindío (Copa Colombia).



7:30 p.m.: River Plate vs. Palestino (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Internacional vs. Alianza Lima (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Flamengo vs. Liga de Quito (Copa Libertadores).



Jueves, 14 de marzo

12:55 p.m.: Dinamo Kiev vs. Pasto (Europa League -octavos de final, vuelta-).



12:55 p.m.: FC Krasnodar vs. Valencia (Europa League -octavos de final, vuelta-).



12:55 p.m.: Salzburgo vs. Nápoles (Europa League -octavos de final, vuelta-).



2:00 p.m.: Bogotá FC vs. Santa Fe (Copa Colombia).



3:00 p.m.: Arsenal vs. Rennes (Europa League -octavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Benfica vs. Dinamo Zagreb (Europa League -octavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Inter vs. Eintracht Frankfurt (Europa League -octavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Slavia Praga vs. Sevilla (Europa League -octavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Villarreal vs. Zenit St. Petersburgo (Europa League -octavos de final, vuelta-).



3:30 p.m.: Jaguares de Córdoba vs. Pereira (Copa Colombia).



5:00 p.m.: Peñarol vs. San José (Copa Libertadores).



7:00 p.m.: Atlético Paranaense vs. Jorge Wilstermann (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Cúcuta vs. Alianza Petrolera (Copa Colombia).



9:00 p.m.: Emelec vs. Huracán (Copa Libertadores).



Viernes, 15 de marzo

1:00 p.m.: Niza vs. Toulouse (Liga de Francia).



2:30 p.m.: Cagliari vs. Fiorentina (Liga de Italia).



2:30 p.m.: Borussia Monchengladbach vs. Friburgo (Liga de Alemania).



2:45 p.m.: Lille vs. Mónaco (Liga de Francia).



3:00 p.m.: Real Sociedad vs. Levante (Liga de España).



8:00 p.m.: Morelia vs. Lobos BUAP (Liga de México).



10:00 p.m.: Puebla vs. Pumas (Liga de México).