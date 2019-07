Sigue volviendo el fútbol: partidos recomendados del fin de semana

De a poco va volviendo el fútbol en el mundo, y con esto, la agenda de los partidos recomendados de FUTBOLRED. La Liga MX dará inicio, duelos importantes en la Liga II-2019 y la International Champions Cup prometen emociones este fin de semana.

Viernes 19 de julio

5:00 a.m.: Kawasaki Frontale vs. Chelsea (amistoso internacional).



11:00 a.m.: Everton vs. Mónaco (amistoso internacional).



7:00 p.m.: Borussia Dortmund vs. Liverpool (amistoso internacional).



7:30 p.m.: Envigado vs. Deportivo Pasto (Liga colombiana).



9:00 p.m.: LA Galaxy vs. Los Angeles FC (MLS).



Sábado 20 de julio

6:30 a.m.: Manchester United vs. Inter de Milán (amistoso internacional).



10:00 a.m.: Mónaco vs. Valencia (amistoso internacional).



3:00 p.m.: Benfica vs. Chivas de Guadalajara (amistoso internacional).



5:00 p.m.: Arsenal vs. Fiorentina (amistoso internacional).



5:00 p.m.: Cúcuta Deportivo vs. Santa Fe (Liga colombiana).



7:00 p.m.: Bayern Múnich vs. Real Madrid (amistoso internacional).



7:45 p.m.: Deportes Tolima vs. América de Cali (Liga colombiana).



Domingo 21 de julio

6:00 a.m.: Juventus vs. Tottenham (amistoso internacional).



1:30 p.m.: Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira (Liga Femenina Colombia).



5:00 p.m.: Liverpool vs. Sevilla (amistoso internacional).



5:00 p.m.: Millonarios vs. Once Caldas (Liga colombiana).



6:45 p.m.: Santos Laguna vs. Chivas de Guadalajara (Liga MX).



7:45 p.m.: Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga (Liga colombiana).