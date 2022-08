Un colombiano busca un título: los partidos recomendados de la semana

Esta semana un futbolista colombiano puede salir campeón, si vence a un grandísimo rival en Europa. Además, la Liga BetPlay cierra su fecha 6 con un equipo histórico en crisis.



La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana definen sus llaves de cuartos de final. Mientras que otros países tienen Copa y liga.



Estos son los partidos recomendados para esta semana, del lunes 8 al viernes 12 de agosto:



Lunes 8 de agosto

- No hay partidos recomendados-



Martes 9 de agosto

5:15 p.m.: Atlético Goianiense vs. Nacional de Montevideo (Copa Sudamericana)

7:30 p.m.: Flamengo vs. Corinthians (Copa Libertadores)

7:30 p.m.: América de Cali vs. Águilas Doradas (Liga BetPlay)



Miércoles 10 de agosto

2:00 p.m.: Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt (Supercopa de Europa)

5:15 p.m.: Ceará vs. Sao Paulo (Copa Sudamericana)

7:10 p.m.: Agropecuario vs. Boca Juniors (Copa Argentina)

7:30 p.m.: Palmeiras vs. Atlético Mineiro (Copa Libertadores)

7:30 p.m.: Talleres vs. Vélez Sarsfield (Copa Libertadores)



Jueves 11 de agosto

5:15 p.m.: Internacional vs. Melgar (Copa Sudamericana)

7:30 p.m.: Estudiantes vs. Atl. Paranaense (Copa Libertadores)



Viernes 12 de agosto

1:30 p.m.: Friburgo vs. Borussia Dortmund (Bundesliga)

2:00 p.m.: Osasuna vs. Sevilla (Liga de España)

7:40 p.m.: Bucaramanga vs. Unión Magdalena (Liga BetPlay)