Partidos recomendados por FUTBOLRED para no perderse esta semana

Empieza el mes de marzo y la primera semana ya cuenta con partidos emocionantes que usted no se podrá perder. Champions League y la fase de Copa Libertadores abren el 'menú' deportivo para esta jornada de fútbol. A continuación, FUTBOLRED le presenta un resumen de los partidos que usted no se podrá perder y que le dejarán los ojos en su televisor.

Partidos recomendados:

Lunes 4 de marzo:



8:00 p.m.: Huila vs. Alianza Petrolera: Liga de Colombia



Martes 5 de marzo:



3:00 p.m.: Borussia Dortmund (Alemania) vs. Tottenham (Inglaterra): Champions League

3:00 p.m.: Real Madrid (España) vs. Ajax (Holanda): Champions League

5:15 p.m.: Godoy Cruz (Argentina) vs. Olimpia (Paraguay): Copa Libertadores

​7:30 p.m.: Tolima (Colombia) vs. Paranaense (Brasil): Copa Libertadores

7:30 p.m.: Jorge Wilstermann (Bolivia) vs. Boca Juniors (Argentina): Copa Libertadores

9:45 p.m.: América vs. Necaxa: Liga de México



Miércoles 6 de marzo:



3:00 p.m.: Porto (Portugal) vs. Roma (Italia): Champions League

3:00 p.m.: PSG (Francia) vs. Manchester United (Inglaterra): Champions League

7:30 p.m.: Alianza Lima (Perú) vs. River Plate (Argentina): Copa Libertadores

7:30 p.m.: Junior (Colombia) vs. Palmeiras (Brasil): Copa Libertadores

​7:30 p.m.: Rosario Central (Argentina) vs. Gremio (Brasil): Copa Libertadores

​

Jueves 7 de marzo:



12:55 p.m.: Zenit (Rusia) vs. Villarreal (España): Europa League

3:00 p.m.: Nápoles (Italia) vs. Red Bull (Austria): Europa League

​3:00 p.m.: Chelsea (Inglaterra) vs. Dinamo (Ucrania): Europa League

​7:00 p.m.: Liga de Quito (Ecuador) vs. Peñarol (Uruguay): Copa Libertadores

​7:00 p.m.: Huracán (Argentina) vs. Cruzeiro (Brasil): Copa Libertadores

7:30 p.m.: Patriotas vs. Cali: Liga de Colombia



Viernes 8 de marzo:



2:30 p.m.: Juventus vs. Udinese: Liga de Italia

3:00 p.m.: Athletic vs. Espanyol: Liga de España

7:45 p.m.: Tolima vs. Huila: Liga de Colombia