Europa, Colombia, Preolímpico: estos son los partidos recomendados

Como es costumbre FUTBOLRED hace una selección de los partidos imperdibles para cada fin de semana para que usted pueda combinar la nutrida agenda futbolera con la programación de sus actividades familiares y laborales. Entre lo más destacado está el arranque de la Liga Colombiana, retoma actividad la Superliga de Argentina y siguen las competiciones liguera en España, Italia, Alemania y Francia, mientras que en Inglaterra hay receso en la Premier League para darle paso a la FA Cup. También continúa la primera fase del Torneo Preolímpico que se disputa en Colombia.

Viernes 24 de enero

2:30 p.m. | Borussia Dortmund vs. Colonia (Bundesliga) | TV: Fox Sports 2



2:45 p.m. | Brescia vs. Milan (Liga de Italia) | TV: ESPN



3:00 p.m. | Osasuna vs. Levanta (Liga de España) | TV: ESPN 2



5:30 p.m. | Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Vélez Sarsfield (Superliga Argentina) | TV: Fox Sports2



6:00 p.m. | Rionegro Águilas vs. Jaguares (Liga Betplay) | TV: Win Sports y Win Sports +



8:05 p.m. | Once Caldas vs. Santa Fe (Liga Betplay) | TV: Win Sports y Win Sports +



8:30 p.m. | Chile vs. Argentina (Preolímpico) | TV: Directv Sports y Caracol HD2

Sábado 25 de enero

9:30 a.m. | Borussia Monchengladbach vs. Maiz (Bundesliga) | TV: Fox Sports



9:30 a.m. | Eintrach Frankfurt vs. Leipzig (Bundesliga) | TV: Fox Sports 2



10:00 a.m. | Valencia vs. Barcelona (Liga de España) | TV: ESPN 2



10:00 a.m. | Brentford vs. Leicester (FA Cup) | TV: ESPN 3



12:30 p.m. | Bayern Múnich vs. Schalke 04 (Bundesliga) | TV: Fox Sports



3:00 p.m. | Sevilla vs. Granada (Liga de España) | TV: Directv Sports 610



4:05 p.m. | Bucaramanga vs. Cali (Liga Betplay) | TV: Win Sports y Win Sports +



6:00 p.m. | Bolivia vs. Uruguay (Preolímpico) | TV: Caracol HD2, Directv Sports y Win Sports



6:10 p.m. | Junior vs. La Equidad (Liga Betplay) | TV: Win Sports +



7:45 p.m. | Godoy Cruz vs. River Plate (Superliga Argentina) | TV: Fox Sports 2



8:15 p.m. | América de Cali vs. Alianza Petrolera (Liga Betplay) | TV: Win Sports +



Domingo 26 de enero

6:00 a.m. | Atlético de Madrid vs. Leganés (Liga de España) | TV: Directv Sports 610



8:00 a.m. | Manchester City vs. Fulham (FA Cup) | TV: ESPN



11:00 a.m. | Konyaspor vs. Galatasaray (Liga de Turquía) | TV: Win Sports +



2:45 p.m. | Napoli vs. Juventus (Serie A de Italia) | TV: ESPN 2



3:00 p.m. | Valladolid vs. Real Madrid (Liga de España) | TV: Directv Sports 610



5:20 p.m. | Atlético Nacional vs. Pereira (Liga Betplay) | TV: Win Sports +



7:30 p.m. | Millonarios vs. Pasto (Liga Betplay) | TV: Win Sports +



7:45 p.m. | Boca Juniors vs. Independiente (Superliga Argentina) | TV: Fox Sports 2