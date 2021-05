Una estrella suramericana pidió acabar su contrato: ¡todos lo quieren!

La paciencia llegó a su fin. Después de varios meses jugando poco y nada, una de las máximas estrellas del continente decidió finalizar su contrato y quedar libre a mitad de este año.



Como era de esperarse, varios equipos empiezan a sondearlo y no sería extraño que próximamente llegue un bombazo.

Se trata de Paolo Guerrero, quien se cansó del “menosprecio” sufrido de parte del entrenador Miguel Ángel Ramírez y por ello, según reveló la prensa brasileña, tomó la decisión de rescindir su contrato, que va hasta diciembre del 2021, con Inter de Porto Alegre.



Curiosamente le mismo Ramírez comentó en rueda de prensa que “contamos con él” y se sorprendió ante los rumores de su salida porque “hasta ahora no me ha dicho nada”.

​Por ahora se recupera de una tendinitis, pero en líneas generales su paso por el ‘Colorado’ no ha sido lo esperado: 45 partidos en tres años (sin contar estatales).



Así las cosas, el ex-Corinthians quedaría libre en junio y varios grandes analizan su fichaje. Uno de ellos, Boca Juniors...



El conjunto xeneize ha tratado de incorporar al peruano en varias oportunidades, pero siempre algo se lo impide. Ahora, sin un club de por medio y con un sueldo “normal”, como dijo su agente, Miguel Ángel Russo podría solicitar un esfuerzo por su fichaje. Incluso ante la negativa de Cavani (continuará en Inglaterra), Guerrero surge como el ‘gangazo’ del año.



“Tras la salida de Ramón Wanchope Ábila, el Xeneize tiene intenciones de ir a buscar un jugador de similares características de cara a la segunda parte del año y Guerrero podría llegar al club a costo cero para jugar a partir de los octavos de final del certamen continental”, anunciaron en TyC Sports.