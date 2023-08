DT estalló contra arbitraje en Leagues Cup: ¿Favorecen a Inter Miami?

El Inter de Miami se impuso en el clásico frente al Orlando City por la Leagues Cup. Jordi Alba sumó sus primeros minutos mientras que Lionel Messi tuvo un destacado partido, anotando dos goles en la victoria 3-1. El argentino, además, cedió un penal a uno de sus compañeros y y estuvo involucrado en algunos altercados que se produjeron durante y después del compromiso. Recibió tarjeta amarilla en el minuto 21 por una fuerte entrada.



Óscar Pareja, entrenador colombiano de Orlando City, no pudo ocultar su enojo frente algunas de las situaciones que ocurrieron durante el clásico y puntualizó que al Inter de Miami lo están favoreciendo con decisiones arbitrales por tener a Messi en su plantel.

Pareja fue claro y señaló una jugada en particular que, en su percepción, era meritoria de una segunda amarilla para el capitán del equipo local. Cerca del final del partido, Messi y César Araújo disputaron un balón y el argentino utilizó su brazo para proteger la posición. Para el entrenador, fue desmedida la fuerza utilizada.



“A lo mejor el aficionado raso no le pone atención, pero había una doble amarilla también a Leo, no me importa que sea él, tiene que ser medido igual”, indicó el entrenador colombiano de 54 años.



“Lo que pasó hoy en la cancha no fue justo, entonces nos vamos frustrados. Nos vamos con la derrota, pero hay que decir las cosas como son: no podemos dejar lo que pasó debajo de un mueble”, agregó Pareja.