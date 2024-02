Orlando City SC y CF Montréal empataron sin goles

Orlando y Montréal no lograron abrir el marcador en el partido correspondiente a la semana 1, disputado este sábado en el estadio Inter and Co Stadium.

No se puede creer. Dagur Thórhallsson estrelló dos veces su disparo contra el palo y atragantó el festejo de Orlando City SC.

A pesar que Orlando City SC efectuó la mayor cantidad de remates durante todo el partido (17 disparos) no le alcanzó para romper la paridad del encuentro frente a CF Montréal.

La figura del encuentro fue Pedro Gallese. El arquero de Orlando City SC tuvo un gran rendimiento frente a CF Montréal debido a que atajó 5 disparos.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Inter and Co Stadium fue Jonathan Sirois. El arquero de CF Montréal tuvo un gran rendimiento frente a Orlando City SC debido a que atajó 5 disparos.

Fue un partido con muchas faltas y con numerosas interrupciones. Hubo varios amonestados: Wilder Cartagena, Ariel Lassiter, Duncan McGuire y Felipe Martins.

El entrenador de Orlando, Óscar Pareja, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Pedro Gallese en el arco; Dagur Thórhallsson, David Brekalo, Robin Jansson y Rafael Santos en la línea defensiva; César Araujo, Wilder Cartagena, Facundo Torres, Nicolás Lodeiro y Iván Angulo en el medio; y Duncan McGuire en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Laurent Courtois se plantaron con una estrategia 3-6-1 con Jonathan Sirois bajo los tres palos; George Campbell, Joel Waterman y Gabriele Corbo en defensa; Ruan, Samuel Piette, Mathieu Choiniere, Ariel Lassiter, Dominik Iankov y Bryce Duke en la mitad de cancha; y Matías Cóccaro en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Rafael Santos.

Orlando visitará a Inter Miami en la próxima jornada, mientras que Montréal visitará a FC Dallas en el estadio Toyota Stadium.