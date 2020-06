¡Qué peligro! En pandemia, alcalde de Río autorizó regreso del fútbol

El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, autorizó el reinicio esta misma semana de las competiciones deportivas, lo que permite que el Campeonato Carioca de fútbol pueda ser retomado el jueves, y dijo que el presidente Jair Bolsonaro le prometió acudir al primer partido.



Crivella dio su aval para el retorno del fútbol en la ciudad más emblemática de Brasil un día después de que la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro decidiera reiniciar el Campeonato Carioca con el partido Flamengo-Bangú programado para este jueves.

Según el alcalde de Río, la actual fase de desescalada de las medidas de distanciamiento social impuestas para frenar el avance de la pandemia del covid-19 permiten que las competiciones deportivas sean retomadas, tras tres meses de paralización, pero sin público en los estadios y con estrictas medidas de seguridad sanitaria.



Crivella dijo que la alcaldía no objeta el reinicio del torneo, pero que el mismo dependerá de que todos se pongan de acuerdo y de que los clubes Fluminense y Botafogo, que se resisten a la retomada, no acudan a los tribunales para impedirla. "La actual fase (de desescalada) lo permite, pero depende de que la Federación llegue a un acuerdo con Botafogo y Fluminense. Nadie es obligado a seguir los pasos de la Alcaldía. Si ellos no quieren jugar no podemos obligarlos", dijo.



El alcalde defendió un acuerdo para evitar que el campeonato pueda ser suspendido en los tribunales. Y agregó que, en caso de que el torneo pueda reiniciarse el jueves, espera la presencia en el estadio Maracaná, incluso con las puertas cerradas al público, del presidente Jair Bolsonaro, uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad de la pandemia y que defiende desde un comienzo la normalización de todas las actividades.



"El presidente me prometió que viene. El presidente Bolsonaro dijo que viene, por lo que el estadio no estará totalmente vacío. Él presenciará el partido", afirmó sobre el líder ultraderechista, que defiende el reinicio de las competiciones futbolísticas para evitar la quiebra de los pequeños equipos.



El reinicio del torneo que enfrenta a los clubes más importantes del estado de Río de Janeiro, al que solo le faltan dos jornadas, semifinales y finales, fue decidido en una reunión virtual de cerca de 8 horas que tuvieron los dirigentes de la federación y de los equipos y que concluyó en la madrugada de este martes.



Pese a la oposición de Fluminense y Botafogo, la federación, con apoyo mayoritario, autorizó un calendario que prevé un primer partido el jueves entre Flamengo y Bangú; otro el viernes (Portuguesa-Boavista) y dos más el domingo (Vasco da Gama-Macaé y Madureira-Resende).



Fluminense y Botafogo solamente retornarían el próximo lunes, cuando tendrían que enfrentarse respectivamente a Volta Redonda y Cabofriense. La federación aclaró que los partidos serán disputados en estadios sin público y con todas las medidas de seguridad impuestas por las autoridades para evitar la propagación del coronavirus.