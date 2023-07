Neymar ¿la próxima estrella en unirse al fútbol de Estados Unidos?

La MLS está acostumbrada a tener futbolistas de élite, sin embargo, lo que sucederá la próxima temporada no tiene precedentes. La llegada de Lionel Messi provocaría que otras estrellas arriben a Estados Unidos: Sergui Busquets, Jordi Alba, Andrés Iniesta, Enzo Fernández, entre otros, han sonado para reforzar al Inter de Miami.



Las otras franquicias no se pueden perder la oportunidad de armar un equipo competitivo, además de atractivo para la afición y por eso, buscan aterrizar a más figuras.



El último en sonar es Neymar, que tiene un pie fuera del Paris Saint Germain y no vería con malos ojos cambiar de equipo. Su interesado es el New York City, que buscaría que el brasileño siga los pass de David Villa, Andrea Pirlo, entre otros.



La MLS quiere meter otra bomba: el NEW YORK CITY está intentando contratar a NEYMAR JR 💣🇧🇷



¿Cómo lo ven? pic.twitter.com/1TgMU5W6r8 — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 7, 2023

Neymar tiene contrato con el PSG hasta 2024, sin embargo, busca cambiar de equipo. El problema para su llegada a la MLS sería que quiere continuar en Europa. Ahora, el Manchester City podría ingresar a la operación pues, al igual que el New York City, pertenece al conglomerado de clubes City Football Group Limited. El brasileño podría jugar un tiempo en el cuadro inglés y finalizar su carrera en suelo norteamericano.

“El club le ha ofrecido un acuerdo a Neymar, pero aún no se ha tomado una decisión”, revelaron fuentes cercanas.