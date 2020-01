Napoli, con David Ospina, avanzó a semifinales de Copa Italia

Nápoles se impuso por 1-0 este martes al Lazio, gracias a un gol de Lorenzo Insigne, y se clasificó para las semifinales de la Copa Italia, tras un partido vibrante, en el que hubo cuatro postes, dos expulsiones y dos goles anulados al conjunto visitante.

El equipo de Gennaro Gattuso, rival del Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones, encaraba este cruce tras ganar solo uno de sus últimos once partidos en la Serie A y pudo con un Lazio que también desperdició un penalti con Ciro Immobile y cuyo esfuerzo final no tuvo premio.



La intensidad fue protagonista del encuentro desde el comienzo, con el Nápoles que se adelantó tras apenas dos minutos gracias a un golazo de Insigne tras una gran jugada personal y el Lazio que desaprovechó apenas ocho minutos después el penalti del posible empate, cuando Immobile se resbaló en el momento de disparar.



El encuentro se volvió completamente imprevisible, con el Nápoles que se quedó con diez hombres en el 19, por la doble amarilla al albanés Elseid Hysaj, y el Lazio que no aprovechó esa posible ventaja, al quedarse también con diez por la roja al brasileño Lucas Leiva, llegada apenas seis minutos después de la medida contra los napolitanos.



Si la primera mitad fue intensa, la segunda mitad vio incrementarse aún más las emociones: el colegiado anuló por fuera de juego un gol de Immobile en el 63 y el Nápoles sacudió la madera por primera de las cuatro veces de la noche con un cabezazo del polaco Arkadiusz Milik (m.70).



Lo dio todo el Lazio de Simone Inzaghi en los minutos finales, pero de nuevo la madera fue protagonista. Immobile golpeó al larguero y, poco después, también lo hizo Manuel Lazzari. En el rebote, Francesco Acerbi envió el balón al fondo de las mallas, pero el árbitro anuló por posición irregular.



También hubo tiempo para la enorme ocasión para el segundo gol del Nápoles, con un derechazo del portugués Mario Rui que se estrelló contra el larguero. Finalmente, tras una larga serie de ocasiones y emociones, el Nápoles consiguió un agónico triunfo por 1-0 para avanzar a las semifinales de la Copa Italia y recuperar entusiasmo en una campaña hasta este momento poco positiva.