Nantes llevaría ante la FIFA el pago por el fichaje de Emiliano Sala

El Nantes no descarta llevar el caso con el Cardiff por el pago del traspaso del fallecido Emiliano Sala ante las instancias pertinentes de la FIFA, según asegura este viernes el diario "L'Équipe".

El rotativo señala que el club francés ya ha puesto en conocimiento de la FIFA la falta del pago por parte del club galés, pero añade que se plantea llevarlo ante la Cámara de Resolución de Litigios de la máxima instancia del fútbol internacional. De hacerlo, Cardiff se enfrenta en un primer momento a una advertencia, posteriormente a un expediente y, si persiste en el impago, a una multa y a la prohibición de inscribir nuevos jugadores.



Mientras Nantes ha reclamado el primer pago por el traspaso, Cardiff asegura que está esperando a que se aclaren posibles irregularidades en el contrato antes de pagar. El jugador fue traspasado por 17 millones de euros más otros dos de bonificación. El pago se graduó en tres plazos, 6 millones a la firma, otros seis la temporada siguiente y el resto en la tercera. La prima también se distribuía en tres años, de 1 millón el primero y de medio en cada uno de los dos siguientes.



Por el momento, el Nantes no ha recibido ningún pago, ya que el contrato se firmó el pasado día 21, el mismo día en el que el avión en el que viajaba el futbolista acompañado de un piloto cayó en aguas del Canal de la Mancha. Las sucesivas peticiones del Nantes se han visto desviadas a un despacho de abogados. "Cardiff ha evitado el diálogo desde el inicio. No hay contacto amistoso, lo que hubiera sido lógico en este tipo de asunto y en este contexto", indica una fuente de Nantes citada por "L'Équipe".



Aunque el presidente del club galés, Mehmet Dalman, aseguró que es una entidad "honrada" y que pagará si así se determina, el dinero no ha cruzado el Canal de la Mancha. Representantes de ambos clubes se verán mañana en Progreso, la ciudad argentina que acogerá los funerales del jugador de 28 años. Allí irán el secretario general del Nantes, Loïc Morin, y el del Cardiff, Ken Choo. También se verán con la familia, que puede reclamar la totalidad del salario del jugador durante la duración del contrato, tres años y medio.