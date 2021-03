La pregunta de todos por muerte de Maradona: ¿qué espera la justicia?

Diego Maradona murió el pasado 25 de noviembre de 2020 y no hay claridad sobre si fue una muerte que pudo evitarse, al menos no a la luz de la justicia.

Para la familia del ídolo argentino claramente no hay dudas y aseguran todos que la negligencia de los encargados de velar por su salud está suficientemente probada. Sin embargo, la justicia argentina todavía está en la etapa de investigación y no tiene conclusiones definitivas.



Dalma, su hija mayor, preguntó en sus redes sociales lo que miles de argentinos no entienden: "Cuanto falta para que Luque vaya preso??? Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo????? Y la enfermera??? QUE ESPERA LA JUSTICIA???", escribió.





Cuanto falta para que Luque vaya preso??? Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo????? Y la enfermera??? QUE ESPERA LA JUSTICIA??? — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 1, 2021

La actriz e influenciadora añadió a su lista otros responsables: "ni hablar que todos hablan del jefe como Víctor Stinfale cuando en mi cara me dijo que el no tenia nada más que ver hace años... y que el jefe de todo era el inútil del abogado desaparecido...".



No van al mismo ritmo la impotencia de la doliente y el proceso judicial que busca saber si en efecto el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y otros encargados de garantizar la salud del exjugador hicieron lo que correspondía o fallaron en el cumplimiento del deber. La paciencia, por ahora, es todo lo que queda.