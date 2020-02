¡Primer fin de semana de febrero! Vea los partidos recomendados

Empieza el primer fin de semana de febrero, que dejará un buen fútbol y una agenda movida con buenos partidos para este 2020. La Liga de Colombia, además, no se queda atrás y tiene buenos juegos para el fin de semana del 1 y 2 de febrero.

Partidos recomendados:

Sábado 1 de febrero:



Leicester vs. Chelsea

7:30 a.m.

Premier League



Mainz vs. Bayern Múnich

9:30 a.m.

Bundesliga



Bourissa vs. Unión Berlin

9.30 a.m.

Bundesliga



Real Madrid vs. Atlético de Madid

10:00 a.m.

Liga de España



PSG vs. Montpellier

​11:30 a.m.

Ligue 1, Francia



Junior vs. Medellín

6:10 p.m.

Liga de Colombia



Domingo 2 de febrero:



​Juventus vs Fiorentina

6:30 a.m.

Serie A



Tottenham vs. Manchester City

11:30 a.m.

Premier League



Barcelona vs. Levante

3:00 p.m.

Liga de España



Talleres vs. Boca Juniors

7:45 p.m.

Liga Argentina