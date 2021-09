No todo es plata: mareadora oferta que rechazó Mbappé y su Real plan

Kylian Mbappé ha dado señales de ser un chico inteligente, consciente de su potencial y responsable directo del manejo de su carrera. Por eso ha sido tan difícil descifrar su juego en este mercado de fichajes, que se cerró sinv erlo salir del PSG al Real Madrid, como muchos esperaban.

Y conste que no se ahorraron esfuerzos: Real Madrid habría llegado a ofrecer hasta 220 millones de euros por sus servicios, aunque solo le falte un año de contrato... aunque, de hecho, le queden solo cuatro meses para sentarse a escuchar ofertas como agente libre.



En estos últimos días se supo que PSG no se tomó la molestia de analizar esa oferta pues tenía su propia idea: aprovechar el año que el joven maravilla jugará con Messi y Neymar, intentar ganarlo todo y, de paso, renovarle el contrato para dejar al Madrid con las manos vacías.



Solo que el muchacho tendría sus propios planes. Según Le Parisien', el delantero ya se dio el lujo de rechazar una oferta de, atentos, ¡45 millones de euros netos por temporada! Mucho más de lo que gana Neymar, que percibe 32 millones por año.



En su momento 'L'Equipe' también afirmó que tanto la oferta del equipo 'merengue' como la de la renovación de PSG fueron reales y que la Selección de Francia, con la que hoy está concentrado Mbappé, tenía una logística para dejarlo salir a firmar su contrato, cualquiera que hubiera sido el elegido.



¿Qué pasó? Que Mbappé no tiene prisa: quiere ver cómo irán las cosas este año, saber si finalmente tendrá la plantilla que quiere para ganar la Champions League con PSG y coronar, joven todavía, su primer Balón de Oro. Si no sucede, simplemente se sentará con Real Madrid en enero y acordará millonarias primas de fichaje y fidelización sin darle participación a su actual club, que no podrá hacer otra cosa que verlo salir. Si tienen razón los parisinos y esta temporada lo ganan todo, se sentaría, en cualquier momento del año, a negociar con ellos esos 45 millones por temporada, o tal vez más, sabiendo que buena parte del triunfo será su mérito. Con cara y con sello, él gana.