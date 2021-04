Cuero pone la cara y explica la situación bochornosa en Argentina

Mauricio Cuero es el centro de la críticas en Argentina por escupir a un rival, en el partido en el que su equipo, Banfield, empató 1-1 con Argentinos Jrs.

El colombiano vio la roja en el minuto 76 por la desagradable acción que causó una oleada de reproches en el país del sur del continente, y más, teniendo en cuenta la situación de salubridad que se vive en la mayoría de los país a causa del covid-19.



Sin embargo, horas después de lo sucedido, el atacante cafetero dio la cara y, a través de sus redes sociales, explicó la situación en la que se vio involucrado.



"Quiero aclarar lo que a ocurrido el día de hoy en el partido. Mi intención nunca fue escupir al rival, después de haber recibido insultos de discriminación, solo quise decirle que no había necesidad de insultarme así, en ese momento escupo hacia el piso a un costado de donde está el jugador y con la simulación del rival justo el juez central voltea y creyó que lo había escupido a él. Sé la clase de persona que soy y con los valores que fui criado, así que me quedo tranquilo y con la conciencia en paz", dijo.



Y agregó: "Amo a este club y nunca haría nada para perjudicarlo. Cabeza arriba y para adelante siempre. Solo Dios sabe".



Cuero, de 28 años, sigue estando en el ojo del huracán por lo sucedido, seguramente recibirá una fuerte sanción. Hasta el momento no se conoce.