¡A facturar como estrella! Lo que cobrará Balotelli en Turquía

Mario Balotelli ha sido uno de los delanteros que ha generado de que hablar, dentro y fuera de la cancha. Su estilo de juego y de ser lo dejan como un ‘rock star’, pese a que su nivel ha decaído y no está cerca de lo que llegó a mostrar en el Milan o Inter, es recordado por sus episodios fuera de la cancha.



Recientemente, estuvo en el Monza, donde apenas disputó 14 encuentros y anotó seis goles. El objetivo de ascender a la Serie A no se logró, por lo que tomará nuevos rumbos para la nueva temporada. Sin embargo, a ‘super Mario’ no le hacen falta pretendientes en el mercado de verano que apenas empezó, oficialmente.



De acuerdo a información del periodista Gianluca di Marzio, el interés por el italiano llegó desde Turquía. Se trata del Adana Demirspor, que le ofreció un contrato por tres años. Además, cita el reportero que los contactos están establecidos, es cuestión de terminar algunos detalles, que el mismo presidente del club confirmó.



En total, serán 15 millones de euros por las tres temporadas que estará en Turquía, un patrocinador se encargará de costear la mitad de ese monto. Pese a las críticas, la institución turca, en cabeza de su presidente, dijeron “Todos sabemos que es un jugador un poco problemático, pero su calidad es indiscutible”.