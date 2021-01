Papa Francisco sobre Maradona: ‘Poeta en la cancha y hombre frágil’

El Papa Francisco habló de lo que más le gusta, el fútbol. Y como argentino, lamentó la muerte de Diego Armando Maradona, el pasado 25 de noviembre. Lo hizo semanas después de la desaparición del máximo referente del fútbol de su país, en una entrevista que concedió a la ‘Gazzetta dello Sport’.



“Maradona fue un hombre frágil, pero en la cancha fue un poeta”, dijo Mario Bergoglio, reconocido aficionado del San Lorenzo de Almagro.



El diario deportivo más vendido de Italia, famoso por ser sus páginas color de rosa, recopiló, en efecto, el pensamiento del “Pontífice más cercano de siempre a ‘nuestro mundo’” en un pequeño librito, que regaló junto a la edición de hoy y que definió una “encíclica laica” sobre el deporte, con siete conceptos clave desarrollados: lealtad, compromiso, sacrificio, inclusión, espíritu de grupo, ascesis y rescate.



Pero hay más. Cuando el periodista Pier Bergonzi, que fue recibido semanas atrás en la residencia de Santa Marta, le preguntó al Papa qué representó Maradona para “su” Argentina, el exarzobispo de Buenos Aires recordó que lo conoció en 2014, cuando la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes organizó un partido por la paz en esta capital. “Recuerdo con placer todo lo que Diego hizo por la Fundación Scholas Occurrentes, la fundación que se preocupa de los necesitados de todo el mundo”, evocó. “En la cancha fue un poeta, un gran campeón que le regaló alegría a millones de personas, en la Argentina y en Nápoles. También era un hombre frágil”, precisó. “Cuando me dijeron de la muerte de Maradona recé por él y le hice llegar a la familia un rosario con palabras de consuelo”.



El papa Francisco también contó una anécdota personal del Campeonato Mundial de 1986,”el que la Argentina ganó justamente gracias a Maradona”. “Estaba en Frankfurt, era un momento difícil para mí, estaba estudiando el idioma y recopilando material para mi tesis. No había podido ver la final del Mundial y sólo me enteré al día siguiente de la victoria de Argentina sobre Alemania, cuando un chico japonés escribió sobre el pizarrón ‘Viva la Argentina’, durante una clase de alemán. Personalmente, la recuerdo como una victoria de la soledad porque no tenía a nadie con quien compartir la alegría de esa victoria deportiva: la soledad te hace sentir solo, mientras que lo que hace linda la alegría es poder compartirla”, afirmó.