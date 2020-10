Nostalgia en River Plate: joven estrella se marcha al fútbol italiano

El defensor central titular de River Plate Lucas Martínez Quarta, de 24 años e internacional con la selección argentina, fichó este lunes por la Fiorentina y se despidió del club argentino, al que calificó como su "segunda casa".



"El Club Atlético River Plate informa que llegó a un acuerdo con la Associazione Calcio Fiorentina para el traspaso del jugador Lucas Martínez Quarta", publicó el Millonario en su sitio web.



"River Plate agradece a Martínez Quarta por todos estos años de profesionalismo y compromiso, tanto en el plantel profesional como en las Divisiones Inferiores, en los cuales representó los valores riverplatenses. ¡Gracias, Lucas! Muchos éxitos en esta nueva etapa", añade el texto.



River y Fiorentina llegaron a un acuerdo económico y Lucas Martínez Quarta continuará su carrera en el fútbol italiano.



¡Gracias eternas y lo mejor en esta nueva etapa, @ChinoMartinez28! 👏🏼



🖥️ https://t.co/BkXEjlW9wL pic.twitter.com/rRPcTT4vzv — River Plate (@RiverPlate) October 5, 2020

El equipo que dirige Marcelo Gallardo tenía el 85% de la ficha del defensor y el 15% restantes pertenecía a Kimberley de la ciudad de Mar del Plata. Según la prensa local, el traspaso se realizó por unos 13 millones de euros y Martínez Quarta firmará un contrato por cuatro años.



El zaguero central fue convocado por el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, para los partidos de las eliminatorias sudamericanas frente a Ecuador, este viernes como local, y Bolivia, el 13 de octubre como visitante.



'El Chino' debutó con River Plate en 2016 y se fue convirtiendo en una pieza clave del equipo. En 2017 sufrió, al igual que el uruguayo Camilo Mayada, una sanción de siete meses de suspensión por haber dado positivo en un control antidopaje que le realizó la Conmebol. Según los médicos del club fue por haber consumido, sin intención, un remedio "contaminado".



Martínez Quarta ganó con River Plate las Copas Argentinas de 2016, 2017 y 2019, la Supercopa Argentina de 2018, la Recopa Sudamericana de 2019 y la Copa Libertadores de 2018, cuya final se definió contra Boca Juniors en Madrid.

M A R T Í N E Z Q U A R T A 💜



Lucas Martínez Quarta è un nuovo giocatore della Fiorentina 🤩#ForzaViola 💜 #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard 🎨 pic.twitter.com/0OgGXFIZlk — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 5, 2020

Hace una semana, cuando Fiorentina estaba cerca de fichar al jugador, Gallardo afirmó que "todavía" no había llegado una oferta que "valore" la "calidad" del defensor.



"Tenemos que hacer valer a nuestros futbolistas, estoy totalmente convencido y veremos cuáles son las necesidades del club. Martínez Quarta es uno de los mejores centrales del fútbol argentino, con nivel de selección y considero que está para pegar el salto cuando alguien valore su calidad", añadió 'el Muñeco'.



El defensor usó su cuenta de Instagram para despedirse. "Llegó el día que nunca imaginé que llegaría, que por más que lo anhelaba, no lo imaginaba. No me imaginaba después de tantos años en River tener que despedirme de esta familia", dice el texto.



"Llegó el momento de seguir creciendo fuera de casa, así como me tocó venir y crecer acá. Fueron casi ocho años intensos pero increíbles. Hoy puedo decir que River es mi segunda casa. Ojalá nos volvamos a cruzar River de mi vida. No es un adiós. Gracias a todos", concluye Martínez Quarta.