Los pedidos de los técnicos a la Conmebol en la cumbre de entrenadores

Este martes se abrió la primera Cumbre de Entrenadores de la Conmebol, con la participación de 23 técnicos de clubes, reunidos en la ciudad de Asunción, Paraguay, cuyo objetivo es conocer la visión que tienen los encargados de los equipos y también entregarles información sobre reglamentos, VAR y controles antidopaje. El único representante colombiano es Alberto Gamero, entrenador del Deportes Tolima.

Colombia también tiene representación con el ex portero de la Selección Colombia Faryd Mondragón el ex técnico de Colombia, Francisco Maturana, quienes cumplen la función de moderadores, junto a Nery Pumpido.

Los colombianos Faryd Mondragón y Francisco Maturana participaron en la cumbre de entrenadores como moderadores, junto al argentino Nery Pumpido. Foto: CONMEBOL.COM



El evento lo abrió el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. “Es muy importante poder nutrirnos de los protagonistas del mejor fútbol del mundo, ustedes”, dijo el directivo.



Cada técnico tuvo la posibilidad de intervenir para hablar de fútbol, de situaciones de juego, de los torneos de la Conmebol y algunos pidieron respuestas concretas a los siguientes pedidos:



Gustavo Alfaro, técnico de Boca Juniors: Habló sobre las sanciones a los entrenadores (como la que afectó a Marcelo Gallardo en la final de la Copa Libertadores pasada). “Que nos dejen hacer el trabajo como corresponde… que al menos se pueda dirigir desde el vestuario”.

Jorge Almirón, técnico de San Lorenzo: se refirió a los campos de juego y a los equipos que buscan sacar ventaja al no cortarlo. Almirón exige que "se rieguen, que estén en buen estado y bien cortado”.



Miguel Ángel Russo, técnico de Alianza Lima: pidió que se tengan mayores consideraciones con los equipos visitantes en el tema logístico. “Yo en mi cancha sé qué camino tomo y a qué hora llego; de visitante no tengo idea, no me dicen ni sé qué camino agarran. Después llegamos tarde, nos multan y nos atrasamos en todo”.



Al final se exaltó al técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, como campeón de la Copa Libertadores del 2018.